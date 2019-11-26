Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 63,76 (+0,05) Quote, 25 ноя, 13:02
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 70,31 (-0,21) Quote, 25 ноя, 13:02
Олимпийского чемпиона Захарова отстранили за пропуск допинг-тестов Спорт, 08:16 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:10 В Ленобласти предложили запретить вступать в брак должникам по алиментам Общество, 08:06 В Кузбассе пенсионерка получила пять лет колонии за попытку сбыта героина Общество, 08:03 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 08:01 «Обувь России» решила продавать косметику и бытовую технику Бизнес, 08:00 Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу» Бизнес, 07:45 Почему стратегия Amazon в фуд-ретейле выглядит безумной — Bloomberg Pro, 07:43 Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 07:25 В Минобороны сообщили о готовящихся «Белыми касками» провокациях в Идлибе Политика, 07:23 РУСАДА оценило рекомендацию WADA пустить россиян на ОИ без гимна и флага Спорт, 07:00 Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества Экономика, 07:00 СМИ узнали о тестировании WhatsApp автоматического удаления сообщений Технологии и медиа, 06:49 Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки Политика, 06:49
Общество ,  
0 
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Путин и Зеленский обсудили газовый спор, Тюмень станет первым после Москвы «спонсором» федерального бюджета, России грозит новое отстранение от Олимпиады — главные новости в обзоре РБК

Зеленский позвонил Путину

Вечером 25 ноября пресс-службы лидеров России и Украины сообщили о том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. В числе тем разговора — обстоятельства возвращения военных кораблей Украине и ситуация с поставками газа.

  • Телефонные переговоры прошли по инициативе Киева. Как следует из сообщения пресс-службы украинского президента, Зеленский в разговоре потребовал вернуть оборудование и изъятую документацию с трех кораблей, которые ранее в ноябре Россия вернула Украине. Катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» почти год провели в России после Керченского инцидента. В Москве раньше заявляли, что оборудование с кораблей расценивается как вещественное доказательство и поэтому было оставлено в рамках следствия.
  • Другая тема — будущее транзита газа через Украину и его поставки для самой страны. В Кремле сообщили, что главы государств обсудили «продолжение транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину». В сообщении Киева прямые поставки газа не упоминались, но говорилось, что стороны обсудили газовые переговоры в формате Украина — Россия — ЕС.
  • 31 декабря истекает действующий транзитный договор двух стран. Киев против его продления или заключения временного. Украинская сторона настаивает на том, что «Газпром» должен заключить долгосрочный договор, но уже с независимым оператором газотранспортной системы. Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко уже заявил, что с 1 января газ для европейских пользователей, если он будет поступать на Украину без документального оформления, будет просто закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».

Тюмень первой после Москвы просубсидирует федеральный бюджет

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после столицы, который направит деньги в федеральный бюджет. Регион в качестве субсидии переведет 3,4 млрд руб.

  • Субсидия от Тюменской области предусмотрена законом о федеральном бюджете на 2020 — 2022 годы. Деньги пойдут на софинансирование строительства и реконструкции объектов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, которое является федеральной собственностью.
  • Раньше деньги в федеральный бюджет переводила только Москва, остальные регионы получали дотации. Так в 2018 году столица перевела в бюджет 11 млрд руб. на строительство объектов Московской железной дороги.
  • Субсидия от региона на объект, который находится в федеральной собственности — инициатива самих властей Тюменской области. По мнению экспертов, так они привлекают федеральные власти, которые без софинансирования от региона возможно и не стали бы ремонтировать объекты тюменского военного вуза.

Россию вновь грозят лишить Олимпиады

Комитет по соответствию (CRC) порекомендовал Всемирному антидопинговому агентству ближайшие четыре года не допускать национальную сборную России к крупным спортивным соревнованиям. Атлеты из России в этом случае смогут участвовать в спортивных мероприятиях, включая Олимпиаду в Токио 2020 года, лишь в нейтральном статусе.

  • Причина новых претензий — обвинения в том, что в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) продолжали манипулировать данными проб спортсменов и после предыдущего допингового скандала. WADA обнаружила несоответствия в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
  • CRC порекомендовал ввести санкции против российских атлетов на ближайшие четыре года. Это ставит под угрозу не только участие в Олимпиаде в Японии, но и в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. По статусу РУСАДА решение будет принято на заседании WADA 9 декабря в Париже.
  • Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила РБК, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) при принятии решения по допуску россиян на Олимпийские игры cтавил во главу угла интересы «чистых» спортсменов, которые смогут отбираться для участия в турнирах в нейтральном статусе.

Единый поставщик телеконтента обойдется россиянам в 50 млрд руб.

Национальная медиа группа («СТС Медиа», телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал» и другие активы) в марте предложила создать единого поставщика телеконтента в Сети, инициативу поддержали депутаты и кабмин. Ко второму чтению законопроекта, который сейчас рассматривает Госдума, участники рынка оценили стоимость этой идеи в 50 млрд руб.

  • Если законопроект примут в нынешнем виде, части абонентов операторов платного телевидения придется заменить приемники, поскольку на них нельзя будет дистанционно установить обновление для выполнения требования поправок об использовании плеера единого оператора. Речь идет о пользователях с OTT-приставками, гибридными приставками и приставками для IPTV. Их в России порядка 15 млн.
  • Замена оборудования, которое используют абоненты интерактивного ТВ, обойдется в 50 млрд руб. Это максимальная оценка.
  • Участники рынка (среди них МТС, «Вымпелком», «МегаФон», Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и другие) предлагают изменить законопроект — отказаться от требования об обязательной установке плеера и сделать его использование добровольным для интернет-площадок.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Олимпиада, Тюмень ..., IP-телевидение
Материалы по теме
Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в ₽50 млрд
Технологии и медиа
Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету
Экономика
Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter