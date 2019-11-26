Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Путин и Зеленский обсудили газовый спор, Тюмень станет первым после Москвы «спонсором» федерального бюджета, России грозит новое отстранение от Олимпиады — главные новости в обзоре РБК

Зеленский позвонил Путину

Вечером 25 ноября пресс-службы лидеров России и Украины сообщили о том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. В числе тем разговора — обстоятельства возвращения военных кораблей Украине и ситуация с поставками газа.

Телефонные переговоры прошли по инициативе Киева. Как следует из сообщения пресс-службы украинского президента, Зеленский в разговоре потребовал вернуть оборудование и изъятую документацию с трех кораблей, которые ранее в ноябре Россия вернула Украине. Катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» почти год провели в России после Керченского инцидента. В Москве раньше заявляли, что оборудование с кораблей расценивается как вещественное доказательство и поэтому было оставлено в рамках следствия.

Другая тема — будущее транзита газа через Украину и его поставки для самой страны. В Кремле сообщили, что главы государств обсудили «продолжение транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину». В сообщении Киева прямые поставки газа не упоминались, но говорилось, что стороны обсудили газовые переговоры в формате Украина — Россия — ЕС.

31 декабря истекает действующий транзитный договор двух стран. Киев против его продления или заключения временного. Украинская сторона настаивает на том, что «Газпром» должен заключить долгосрочный договор, но уже с независимым оператором газотранспортной системы. Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко уже заявил, что с 1 января газ для европейских пользователей, если он будет поступать на Украину без документального оформления, будет просто закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».

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