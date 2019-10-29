Кабмин поддержал проект о едином поставщике телеконтента в интернете

Правительство поддержало создание единого поставщика контента эфирных телеканалов в Сети. При этом, по мнению участников рынка, кабмин не учел критику инициативы со стороны бизнеса. В ФАС поправки ранее посчитали «крайне опасными»

Правительство одобрило законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете. Отзыв кабмина опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы, передает «Коммерсантъ». Документ подписал вице-премьер Константин Чуйченко, в нем нет каких-либо замечаний.

Отрицательные отзывы на поправки в августе направили Ассоциация кабельного телевидения России и Ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть»,. Кроме того, против выступили «Первый канал», «Триколор», «МегаФон», МТС, «Вымпелком», «Яндекс» и «Ростелесети». В ФАС документ сочли «крайне опасным».

По словам собеседников газеты, проект отзыва правительства был подготовлен на основе позиций министерств и ведомств, в нем содержался ряд замечаний. В частности, в нем говорилось, что законопроект может привести к деградации легального рынка онлайн-телевидения и развитию нелегальных сервисов, пишет издание со ссылкой на копию документа. Для того, чтобы реализовать инициативу, участникам рынка потребовались бы дополнительные затраты на интеграцию собственных решений с программным обеспечением единого поставщика.

Как пишет газета со ссылкой на участников рынка, критика поправок со стороны бизнеса не нашла отражения в правительственном отзыве. «Мы будем продолжать критиковать законопроект в той мере, в которой это возможно», — заявил вице-президент Ассоциации кабельного телевидения Михаил Силин. Он пообещал в случае принятия инициативы предложить операторам «стратегию противодействия».