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Кабмин поддержал проект о едином поставщике телеконтента в интернете
Правительство поддержало создание единого поставщика контента эфирных телеканалов в Сети. При этом, по мнению участников рынка, кабмин не учел критику инициативы со стороны бизнеса. В ФАС поправки ранее посчитали «крайне опасными»

Правительство одобрило законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете. Отзыв кабмина опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы, передает «Коммерсантъ». Документ подписал вице-премьер Константин Чуйченко, в нем нет каких-либо замечаний.

Отрицательные отзывы на поправки в августе направили Ассоциация кабельного телевидения России и Ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть»,. Кроме того, против выступили «Первый канал», «Триколор», «МегаФон», МТС, «Вымпелком», «Яндекс» и «Ростелесети». В ФАС документ сочли «крайне опасным».

По словам собеседников газеты, проект отзыва правительства был подготовлен на основе позиций министерств и ведомств, в нем содержался ряд замечаний. В частности, в нем говорилось, что законопроект может привести к деградации легального рынка онлайн-телевидения и развитию нелегальных сервисов, пишет издание со ссылкой на копию документа. Для того, чтобы реализовать инициативу, участникам рынка потребовались бы дополнительные затраты на интеграцию собственных решений с программным обеспечением единого поставщика.

Как пишет газета со ссылкой на участников рынка, критика поправок со стороны бизнеса не нашла отражения в правительственном отзыве. «Мы будем продолжать критиковать законопроект в той мере, в которой это возможно», — заявил вице-президент Ассоциации кабельного телевидения Михаил Силин. Он пообещал в случае принятия инициативы предложить операторам «стратегию противодействия».

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Вещатели предложили создать единого поставщика их контента в интернете

Поправки к законам о связи, рекламе, информации и СМИ внесли глава думского комитета по информполитике Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский в июле. Они подразумевают, что Роскомнадзор до 2020 года выберет единого поставщика контента, к которому не будут применяться антимонопольные ограничения. Как ожидается, законопроект вынесут для рассмотрения на ближайшее заседание комитета.

С идеей законодательно закрепить в России создание единого оператора, который будет распространять в Сети контент каналов первого и второго мультиплексов, выступила Национальная медиа группа. Оператор должен будет стать посредником по трансляции телеконтента сторонним OTT-сервисам (Over the Top — телевидение через интернет; сервис такого рода представляют Ivi, «МТС.ТВ», Megogo и др.) Как заявил РБК директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим, в качестве одного из вариантов обсуждалось использование уже действующей платформы «Витрина ТВ».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: "Национальная Медиа Группа", телевидение, онлайн-видео
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