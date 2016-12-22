Лидеру секты «бога Кузи» сократили реальный срок заключения

Андрей Попов был приговорен к пяти годам в колонии, этот приговор Мосгорсуд признал законным, но пересчитал реальный срок лишения свободы. Срок, назначенный одной из его соратниц, также был пересчитан, ее освободили

Андрей Попов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Мосгорсуд признал законным приговор лидеру секты «бога Кузи» Андрею Попову, осужденному на пять лет колонии за избиение адептов и мошенничество, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Приговор в отношении Андрея Попова, Жанны Фролушкиной, Галины Маркевич и Надежды Розановой оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

При этом судебная коллегия также постановила зачесть срок лишения свободы каждому из осужденных из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Таким образом, Галина Маркевич, приговоренная к четырем годам и девяти месяцам заключения, отбыла свое наказание и была отпущена из-под стражи в зале суда, а реальный срок заключения Андрея Попова и Надежды Розановой был сокращен.

В пресс-службе Мосгорсуда агентству РАПСИ уточнили, что Попов, приговоренный к пяти годам колонии общего режима, в связи с пересчетом срока будет освобожден из-под стражи в феврале 2019 года.

Приговор Андрею Попову, известному как «бог Кузя», был вынесен в июле 2018 года. Его признали виновным по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).