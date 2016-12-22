Лидеру секты «бога Кузи» сократили реальный срок заключения

Мосгорсуд признал законным приговор лидеру секты «бога Кузи» Андрею Попову, осужденному на пять лет колонии за избиение адептов и мошенничество, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Приговор в отношении Андрея Попова, Жанны Фролушкиной, Галины Маркевич и Надежды Розановой оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.
При этом судебная коллегия также постановила зачесть срок лишения свободы каждому из осужденных из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Таким образом, Галина Маркевич, приговоренная к четырем годам и девяти месяцам заключения, отбыла свое наказание и была отпущена из-под стражи в зале суда, а реальный срок заключения Андрея Попова и Надежды Розановой был сокращен.
В пресс-службе Мосгорсуда агентству РАПСИ уточнили, что Попов, приговоренный к пяти годам колонии общего режима, в связи с пересчетом срока будет освобожден из-под стражи в феврале 2019 года.
Суд установил, что Попов провозгласил себя иеромонахом, а позже и «богом Кузей», в корыстных целях создав и возглавив незарегистрированное религиозное объединение, действовавшее по принципу финансовой пирамиды. В приговоре это объединение описывалось как организация со строгой иерархической системой. Попов лично отбирал членов организации, а также участвовал в ее обрядах, связанных с психологическим и физическим насилием над гражданами.
Также суд удовлетворил большинство гражданских исков, заявленных потерпевшими на сумму более 2,5 млн руб.
Известно, что секта Попова действовала с конца 1990-х до 2014 года, тогда московские следователи завели уголовное дело о нанесении побоев членам организации.