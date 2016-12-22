Садовничий станет главой Фонда развития Московского университета

Новую должность ректор МГУ им. М.В.Ломоносова будет занимать по совместительству, следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева

Виктор Садовничий (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал назначение на пост гендиректора Фонда развития Московского университета Виктора Садовничего, ректора Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Распоряжение премьер-министра, подписанное в пятницу, 23 ноября, опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник.

Занимать эту должность Садовничий будет по совместительству, следует из документа.

Фонд развития Московского университета создан 27 апреля 2017 года для реализации проектов по развитию материально-технической базы МГУ. Учредителем фонда является МГУ имени М.В.Ломоносова.

В апреле 2018 году телеканал «Царьград» со ссылкой на источники в сфере образовании сообщал о грядущей отставке Садовничего, который занимает должность ректора МГУ с 1992 года. Его потенциальным преемником источник телеканала назвал Игоря Шувалова (в мае 2018 года возглавил «Внешэкономбанк»).

Комментируя потенциальное назначение Шувалова, Садовничий в апреле заявил, что считает, что Шувалов «будет работать на высоких должностях». «Когда-то и в МГУ, может быть. Чтобы не было недомолвок: не сейчас», — отметил тогда ректор МГУ (цитаты по «РИА Новости»).

Должность ректора МГУ — выборная, новый ректор выбирается тайным голосованием на заседании Совета ученых советов раз в пять лет. Выдвинуть кандидатов на пост ректора могут подразделения университета (факультеты, филиалы и пр.​) из числа сотрудников вуза, проработавших в нем не менее пяти лет.

Предыдущий раз выборы ректора университета состоялись в 2014 году, следующие выборы пройдут в конце 2019 года.