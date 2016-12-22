МГУ вошел в топ-200 университетов мира в рейтинге THE

МГУ опустился на пять позиций по сравнению с прошлым годом — с 194-й на 199-ю строчку. Это лучший результат среди российских вузов. Первые позиции удержали за собой Оксфорд, Кэмбридж и Стэнфорд

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Британское издание Times Higher Education представило результаты одного из самых авторитетных рейтингов ведущих мировых университетов — Times Higher Education World University Rankings (THE). Он опубликован на официальном портале проекта.

Всего в открытую, публикуемую часть вошло более 1250 университетов из 86 стран мира. Лидирующие позиции в списке сохранили британские Оксфордский университет и Кэмбридж, а также американский Стэнфорд. За ними на четвертом и пятом местах расположились Массачусетский технологический институт и Калифорнийский технологический институт. Наибольший рост в топ-10 показал Йельский университет, который переместился с десятой строчки на восьмую.

За последний год количество российский вузов во всемирном рейтинге увеличилось с 27 до 35. Лучшим российским университетом по версии THE и единственным в топ-200 стал МГУ имени М.В. Ломоносова. Он расположился на 199-м месте. За год вуз ухудшил свои позиции и опустился на пять строчек из-за падения его преподавательской и исследовательской репутации, а также международного научно-исследовательского сотрудничества.

​Следующим в рейтинге российским вузом стал Московский физико-технический институт (МФТИ), он расположился в группе 251–300. Третьим признали национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, группа 301–350). В десятку лучших вошли также НИУ МИФИ (351–400), ИТМО (501–600), Новосибирский государственный университет (501–600), Санкт-Петербургский государственный университет (501–600), Томский политехнический университет и Томский государственный университет, а также Казанский федеральный университет (601–800).

Значительный рывок совершил Российский университет дружбы народов (РУДН): он поднялся более чем на 200 пунктов. Это объясняется тем, что вуз нарастил потенциал в сфере преподавания и международного взаимодействия, увеличилась цитируемость публикаций университета.

Главный редактор THE World University Rankings Фил Бейти, комментируя результаты рейтинга, отметил, что ключом к успеху для России могут стать стабильное финансирование, изменение подхода к поддержке в проведении научных исследований, развитие науки в вузах, а также расширение исследовательской деятельности за счет усиления международного сотрудничества.

В методологию рейтинга THE заложено 13 параметров, которые должны свидетельствовать об эффективности работы университета: это преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования) и доход от производственной деятельности.