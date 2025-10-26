Пранкер Лексус перечислил правила для защиты от мошенников

Пранкер Лексус (Алексей Столяров)

Пранкер Лексус (настоящее имя Алексей Столяров) заявил, что для защиты от мошенников важно соблюдать базовые правила «информационной гигиены», поскольку мошенники активно модернизируют свои схемы. Его цитирует ТАСС.

Важна продуманная коммуникация: есть вещи, которые лучше не обсуждать дистанционно, заявил Столяров. По его словам, в целях безопасности следует придумать «кодовые слова».

«Очень важно создать какие-то определенные офлайн-слова, офлайн-пароли, которые можно использовать только в частной беседе», — сказал он.

По его словам, сейчас каждый звонок — это потенциальная угроза, однако постоянно появляются новые схемы. Мошенники все чаще пользуются мессенджерами, поскольку звонки уже не столь эффективны, отметил Столяров. Чтобы создать «легенду» и иллюзию доверительного общения, злоумышленники действуют точечно и ищут подробную информацию о потенциальных жертвах и их близких, предупредил он.

Накануне в МВД сообщили, что мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов от маркетплейсов. Такое воровство кодов происходит под предлогом трудоустройства.