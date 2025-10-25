 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов от маркетплейсов

МВД: мошенники оформляют микрозаймы с помощью кодов от маркетплейсов

Мошенники похищают персональные данные жертв и коды авторизации на маркетплейсах, чтобы оформлять на пострадавших микрозаймы. Воровство кодов происходит под предлогом трудоустройства, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД России.

«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций», — сообщило ведомство.

Эта схема мошенничества является одной из наиболее популярных среди связанных схем с использованием торговых платформ.

Мошенники стали выманивать данные под видом заключения договоров на тепло
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Другой схемой с использованием маркетплейсов является рассылка мошенниками на электронную почту писем с обещанием приза за активность на торговой площадке. Если получатель переходит по ссылке, на его устройство загружается вредоносная программа, предоставляющая аферистам удаленный доступ к устройству.

