Мошенники начали рассылать фишинговые ссылки на «приз» от маркетплейса

«РИА Новости»: мошенники рассылают фишинговые ссылки на «приз» от маркетплейсов
Как защититься от мошенников

Мошенники начали рассылать людям на электронную почту письма с обещанием приза за активность на маркетплейсе, которые содержат фишинговые ссылки, передает «РИА Новости».

Если получатель письма переходит по фишинговой ссылке, на его устройство автоматически загружается вредоносное ПО. Оно может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.

Мошенники придумали схему кражи аккаунтов в мессенджерах через объявления
Общество
Фото:Олег Елков / Shutterstock

Ранее МВД назвало основные признаки фишинговых ссылок, по которым можно распознать мошеннические сайты. Опасность представляют ссылки с набором цифр, символом «@», несколькими доменными именами, а также с ошибками в адресе — например, отсутствие точки после «www», подмена символов («l» на «I», «O» на «0»), или несоответствие текста ссылки реальному адресу. Такие ссылки часто маскируются под официальные сайты и используются для кражи данных или получения доступа к устройству.

