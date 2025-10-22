Мошенники начали рассылать фишинговые ссылки на «приз» от маркетплейса

Мошенники начали рассылать людям на электронную почту письма с обещанием приза за активность на маркетплейсе, которые содержат фишинговые ссылки, передает «РИА Новости».

Если получатель письма переходит по фишинговой ссылке, на его устройство автоматически загружается вредоносное ПО. Оно может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.

Ранее МВД назвало основные признаки фишинговых ссылок, по которым можно распознать мошеннические сайты. Опасность представляют ссылки с набором цифр, символом «@», несколькими доменными именами, а также с ошибками в адресе — например, отсутствие точки после «www», подмена символов («l» на «I», «O» на «0»), или несоответствие текста ссылки реальному адресу. Такие ссылки часто маскируются под официальные сайты и используются для кражи данных или получения доступа к устройству.