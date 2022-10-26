Госдуме предложили запретить чиновникам использовать иностранные слова

Правительство предложило создать нормативные словари для случаев, когда русский язык употребляется в качестве государственного. Речь идет об употреблении языка чиновниками и органами власти

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Правительство предложило запретить чиновникам использовать в работе иностранные слова, у которых есть общеупотребительные аналоги в русском языке. Законопроект размещен в базе Госдумы.

Авторы инициативы считают, что она поможет защитить русский язык «от чрезмерного употребления иностранных слов».

Как говорится в пояснительной записке, законопроект «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка» России в «едином многонациональном государстве», расширяет и уточняет сферы, в которых использование государственного языка обязательно.

По закону использовать русский язык в качестве государственного в своей работе обязаны органы власти и чиновники. Для таких случаев правительство предлагает создать нормативные словари, грамматики и справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, а также требования к ним будет определять правительство. Оно будет основываться на предложениях своей комиссии по русскому языку.

О том, что нужно ограничить использование иностранных слов, у которых есть русские аналоги, ранее заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне [говорят] «кешбэк», «кешбэк». Не понимают пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог — возврат денег?» — говорила она в декабре прошлого года.

Читайте на РБК Pro Pro Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение Инструкции Pro Страхи, тормозящие рост: как лидеру преодолеть микроуровень управления Страхи, тормозящие рост: как лидеру преодолеть микроуровень управления Лекция Pro Как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров Как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров Статьи Pro Как дефицит лекарств в США сказался на акциях их производителей Как дефицит лекарств в США сказался на акциях их производителей Статьи Pro «Не терплю туман в голове»: основатель Oracle — об отказе от алкоголя «Не терплю туман в голове»: основатель Oracle — об отказе от алкоголя Статьи Pro «Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах «Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах Статьи Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования Pro Какие ETF быстрорастущих компаний добавить в портфель, пока они дешевы Какие ETF быстрорастущих компаний добавить в портфель, пока они дешевы Статьи

В июне этого года Матвиенко вновь подняла тему засилья иностранных слов в русском языке и предложила найти законодательное решение этой проблемы. В качестве примера она прочла стихотворение, в котором были такие строчки: «А у нас сегодня воркшоп (учебное занятие. — РБК), а у вас? А у нас тут бебиситтер хайпанула (няня устроила вокруг себя шум. — РБК), не то слово».

В то же время опрошенные РБК филологи отмечали, что борьба с иностранными словами бесполезна, а их появление — неизбежный процесс. По словам доктора филологических наук, профессора, заведующего отделом в Институте русского языка РАН Анатолия Баранова, тема засилья иностранных слов возникает постоянно: даже когда он был еще студентом, им показывали записку Владимира Ленина, что надо обратить внимание на «плохое использование русского языка». «Еще раньше были славянофилы, которые предлагали вместо слова «калоши» говорить «мокроступы». Это абсолютно бессмысленная затея, которая ничего не даст», — считает Баранов.

По его словам, иностранное влияние на язык происходит всегда. «Есть жизнь практическая. Было греческое влияние, немецкий и французский языки. Сейчас английский. Это неизбежный процесс. Язык сам отберет то, что нужно», — сказал филолог.