Госдуме предложили запретить чиновникам использовать иностранные слова
Правительство предложило запретить чиновникам использовать в работе иностранные слова, у которых есть общеупотребительные аналоги в русском языке. Законопроект размещен в базе Госдумы.
Авторы инициативы считают, что она поможет защитить русский язык «от чрезмерного употребления иностранных слов».
Как говорится в пояснительной записке, законопроект «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка» России в «едином многонациональном государстве», расширяет и уточняет сферы, в которых использование государственного языка обязательно.
По закону использовать русский язык в качестве государственного в своей работе обязаны органы власти и чиновники. Для таких случаев правительство предлагает создать нормативные словари, грамматики и справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.
Порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, а также требования к ним будет определять правительство. Оно будет основываться на предложениях своей комиссии по русскому языку.
О том, что нужно ограничить использование иностранных слов, у которых есть русские аналоги, ранее заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне [говорят] «кешбэк», «кешбэк». Не понимают пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог — возврат денег?» — говорила она в декабре прошлого года.
В июне этого года Матвиенко вновь подняла тему засилья иностранных слов в русском языке и предложила найти законодательное решение этой проблемы. В качестве примера она прочла стихотворение, в котором были такие строчки: «А у нас сегодня воркшоп (учебное занятие. — РБК), а у вас? А у нас тут бебиситтер хайпанула (няня устроила вокруг себя шум. — РБК), не то слово».
В то же время опрошенные РБК филологи отмечали, что борьба с иностранными словами бесполезна, а их появление — неизбежный процесс. По словам доктора филологических наук, профессора, заведующего отделом в Институте русского языка РАН Анатолия Баранова, тема засилья иностранных слов возникает постоянно: даже когда он был еще студентом, им показывали записку Владимира Ленина, что надо обратить внимание на «плохое использование русского языка». «Еще раньше были славянофилы, которые предлагали вместо слова «калоши» говорить «мокроступы». Это абсолютно бессмысленная затея, которая ничего не даст», — считает Баранов.
По его словам, иностранное влияние на язык происходит всегда. «Есть жизнь практическая. Было греческое влияние, немецкий и французский языки. Сейчас английский. Это неизбежный процесс. Язык сам отберет то, что нужно», — сказал филолог.