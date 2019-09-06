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CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
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Медведев выделил ₽26 млн на закупку импортных лекарств для детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 26,128 млн руб. на закупку незарегистрированных в России импортных лекарств для детей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Правительство выделило средства Минпромторгу, чтобы возместить затраты «Московского эндокринного завода», который должен произвести закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в России лекарств. В документе уточняется, что речь идет об 11,27 тыс. упаковок психотропных препаратов.

Согласно распоряжению, министерство также будет контролировать целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств. В правительстве ожидают доклад ведомства до 1 февраля 2020 года.

Ранее о том, что правительство России выделит средства, чтобы закупить такие обезболивающие и противосудорожные импортные препараты для больных детей объявил премьер Дмитрий Медведев. Речь идет о препаратах, нелицензированных в России.

Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей

Правительство занялось этим вопросом после серии резонансных задержаний матерей, покупавших незарегистрированные препараты для детей. Так, в июле 2019 года детский хоспис «Дом с маяком» сообщил об уголовном деле в отношении заказавшей лекарство Елены Бобковой. Ее задержали на почте после получения посылки и обвинили в контрабанде наркотиков.

Теги: Дмитрий Медведев, закупка, импорт, лекарства, дети
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