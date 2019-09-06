Медведев выделил ₽26 млн на закупку импортных лекарств для детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 26,128 млн руб. на закупку незарегистрированных в России импортных лекарств для детей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Правительство выделило средства Минпромторгу, чтобы возместить затраты «Московского эндокринного завода», который должен произвести закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в России лекарств. В документе уточняется, что речь идет об 11,27 тыс. упаковок психотропных препаратов.

Согласно распоряжению, министерство также будет контролировать целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств. В правительстве ожидают доклад ведомства до 1 февраля 2020 года.

Ранее о том, что правительство России выделит средства, чтобы закупить такие обезболивающие и противосудорожные импортные препараты для больных детей объявил премьер Дмитрий Медведев. Речь идет о препаратах, нелицензированных в России.