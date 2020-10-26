Глава СВР рассказал о борьбе разведки со СПИДом и заманивании в СССР B-29

После начала пандемии COVID-19 «противники России», по словам Сергея Нарышкина, ищут «злонамеренность Москвы», и также они вели себя после начала пандемии СПИДа, бороться с которым пришлось и советским разведчикам

Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Одним из приоритетных направлений для Службы внешней разведки (СВР) была и остается добыча научно-технической информации, заявил в написанной для журнала «Национальная оборона» статье директор СВР Сергей Нарышкин, в прошлом сотрудник научно-технической разведки Первого главного управления КГБ СССР

«Полученные в последние годы результаты научно-технической разведки (НТР) нашли свое отражение не только в переоснащении на современной технической основе отечественных Вооруженных сил, но и во многих системообразующих гражданских отраслях», — отметил Нарышкин.

При этом глава СВР заявил, что считает необходимым рассказать о до сих пор неизвестных широкому кругу общественности впечатляющих примерах операций НТР.

По его словам, в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 особое значение обретает деятельность НТР в такой сфере, как здравоохранение. Нарышкин отметил, что советская разведка немало сделала для развертывания в СССР производства пенициллина и других лекарств, а в годы его собственной службы в КГБ вела поиск информации о способах борьбы с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и вызываемой им «чумой XX века», синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

«Осознавая острую необходимость защитить отечественное население и сформировать единый международный фронт борьбы с тяжелейшим заболеванием, руководство нашей страны поставило перед НТР задачу в кратчайшие сроки обеспечить получение информации об основных мировых исследованиях в данной области медицины. Эта сложнейшая задача была успешно выполнена. В результате операции НТР, охватившей все регионы мира, были получены самые достоверные сведения о проводимых исследованиях проблемы, разработке методик и препаратов для диагностики заболевания. СССР встал в передовые ряды общей борьбы со СПИД», — вспоминает Нарышкин.

Сходство нынешней и тогдашней ситуаций глава СВР видит в том, что в пандемии COVID-19 «противники России, как всегда, ищут «злонамеренность Москвы», и также они вели себя после начала пандемии СПИДа.

Еще одним примером злонамеренных действий США Нарышкин назвал нарушения воздушного пространства СССР американскими бомбардировщиками B-29 в середине 1940-х годов. Полеты «Суперкрепостей», по словам главы СВР, совершались «с целью оказания психологического давления». Демонстрируя мощь своей стратегической авиации и гегемонию в сфере средств доставки ядерного оружия, США пытались «выстроить под себя весь остальной мир».

«Для пресечения противоправных провокационных действий американской стороны наши специалисты, используя фактор неблагоприятных атмосферных условий, сумели путем подачи соответствующих радиосигналов с советской территории заманить три сверхмощных американских бомбардировщика В-29 на аэродром вблизи города Владивостока», — рассказывает Нарышкин.

По его словам, с подачи внешней разведки руководство СССР отказалось вернуть захваченные самолеты США, отпустив домой только летчиков. «Суперкрепости» же под управлением советских летчиков в строжайшей тайне совершили перелет на секретный аэродром под Москвой, после чего Конструкторскому бюро Туполева была поставлена задача создать аналогичный самолет.

«Выполнение этой задачи было невозможным без наличия соответствующей американской комплектной технической документации. Научно-техническая разведка добыла необходимые документы в ходе комплексной операции с задействованием своих доверительных помощников, осуждавших варварский характер разрушительных англо-американских «ковровых бомбардировок» <...> В результате операции НТР был своевременно получен комплект чертежей, описаний и инструкций по эксплуатации самолета В-29, детальное изучение которого способствовало тому, что конструкторское бюро Туполева в кратчайшие сроки разработало отечественный стратегический бомбардировщик [Ту-4]», — описал заслуги советских разведчиков Нарышкин.

В современном мире, по его словам, научно-техническая политика также рассматривается как «фактор достижения военного и экономического превосходства за счет опережающего использования результатов научных исследований в совершенствовании как средств ведения войны, так и технологической базы промышленности». В связи с этим НТР отслеживает широкий спектр проблем, «имеющих ключевое значение для выработки реальной и эффективной национальной научно-технической политики», и обеспечивает руководство России данными, необходимыми для «выбора направлений концентрации научного потенциала, финансовых и материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники».

«Тесное взаимодействие отечественной промышленности, науки и разведки очевидно, но не всегда видно невооруженному глазу», — добавил Нарышкин.