NYT узнала подробности о передавшем СССР ядерные разработки США шпионе

Оскар Себорер родился в семье польских евреев, которые после переезда в Нью-Йорк попали в сеть агентов, связанных с советской разведкой. Он получил диплом инженера и работал в лаборатории, где была создана атомная бомба

Подготовка к первому ядерному испытанию, лаборатория в Лос-Аламосе (Фото: Los Alamos Laboratory / Wikimedia Commons)

Четвертый советский шпион, проникший в лабораторию Минэнерго США в Лос-Аламосе, где была сделана первая в мире атомная бомба, был знаком с ее устройством лучше остальных агентов и, вероятно, сыграл ключевую роль в том, что СССР смог быстро скопировать ее, пишет The New York Times со ссылкой на документы ФБР и историков.

Речь идет об Оскаре Себорере, в 1951 году бежавшем из США в Советский Союз со своим старшим братом Стюартом, женой брата и его тещей. Вместе с семьей он поселился в Москве и взял фамилию Смит. В документах ФБР говорится, что сами братья говорили о том, что будут казнены за то, что сделали, если вернутся в Соединенные Штаты.

Историки описывают Себореров как еврейскую семью из Польши, которая в Нью-Йорке стала частью сети людей, связанных с советской разведкой. Оскар и Стюарт посещали городской колледж, ставший «очагом коммунистической идеологии». Стюарт Себорер, в частности, посещал в 1934 году уроки математики у Юлиуса Розенберга, который вместе с супругой в 1953 году был казнен за передачу Советскому Союзу американских ядерных секретов.

Как пишет NYT, Оскар Себорер, получив специальность инженера, в 1942 году пошел служить армию. Спустя два года, в 1945-м, он переехал в Лос-Аламос, где был назначен работать в Манхэттенский проект и посвятил ему два года. После войны Себорер работал инженером-электриком в ВМС США. Обнародованные документы показывают, что в лаборатории в Лос-Аламосе Себорер работал в подразделении, которое занималось разработкой схем запуска детонаторов атомной бомбы.

Как отмечает историк Алекс Веллерштейн из Технологического института Стивенса, Советский Союз потратил много времени на то, чтобы создать аналог этого устройства. Он отметил, что в российских архивах есть схемы схожего устройства, датируемые июнем 1946 года, то есть через четыре месяца, после того как Себорер завершил работу в Лос-Аламосе.