СК завел дело о халатности при реконструкции полосы в Домодедово

По версии следствия, с 2012 по 2019 год администрация аэропорта не контролировала реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это повлекло крупный ущерб

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, повлекшая особо крупный ущерб) в отношении должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники администрации аэропорта не контролировали выполнение госконтракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов.

«Это повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету Российской Федерации на общую сумму более 107 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК.

Представитель Домодедово пояснил РБК, что ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» — государственное предприятие, подведомственное Росавиации. «Частный оператор аэропорта Домодедово не является и не являлся участником государственных контрактов по строительству и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры», — заявил представитель аэропорта.