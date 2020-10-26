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Общество ,  
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СК завел дело о халатности при реконструкции полосы в Домодедово

По версии следствия, с 2012 по 2019 год администрация аэропорта не контролировала реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это повлекло крупный ущерб
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, повлекшая особо крупный ущерб) в отношении должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники администрации аэропорта не контролировали выполнение госконтракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов.

«Это повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету Российской Федерации на общую сумму более 107 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК.

Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово
Бизнес
Аэропорт Домодедово

Представитель Домодедово пояснил РБК, что ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» — государственное предприятие, подведомственное Росавиации. «Частный оператор аэропорта Домодедово не является и не являлся участником государственных контрактов по строительству и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры», — заявил представитель аэропорта.

В Росавиации отказались от комментариев.

Строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Домодедово началось в 2012 году. Объект планировали изначально сдать в 2016 году, но сроки были сдвинуты в связи с банкротством подрядчика «Строительное управление № 1». К чемпионату мира по футболу 2018 года успели завершить только первую очередь пассажирского терминала Домодедово (Т1) и ввести в эксплуатацию его сегмент Домодедово-2 (Т2). В декабре 2018 года Росавиация расторгла договор с подрядчиком.

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В апреле 2019 года Минтранс обращался к правительству с просьбой возобновить государственное финансирование работ в Домодедово. Речь шла о выделении 11 млрд руб. Через год министерство предложило перенести сроки завершения работ по строительству второй ВПП с 2020 на 2024 год. На тот момент на достройку требовалось 9,6 млрд руб.

Авторы
Михаил Котляр, Мария Кокорева
Домодедово Следственный комитет халатность
Материалы по теме
Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово
Бизнес
Домодедово повысит сборы с авиакомпаний
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