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Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово

Минтранс предложил перенести окончание строительства второй взлетно-посадочной полосы в Домодедово на четыре года, до 2024-го. Для завершения понадобится выделить из бюджета дополнительно 9,6 млрд руб.
Аэропорт Домодедово (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом. Соответствующий документ опубликован 15 апреля на сайте regulation.gov.

Согласно пояснительной записке к документу, на достройку объекта понадобится дополнительно 9,6 млрд руб. Эти средства будут выделены из бюджета — 4,55 млрд руб. в 2023 году и 5,048 млрд руб. в 2024-м. Достройка предполагает не только завершение строительства ВПП, но и реконструкцию рулежных дорожек и мест стоянки самолетов.

Строительство второй ВПП в Домодедово началось в 2012 году. Первоначально сдать новую полосу планировалось еще в 2016-м, но из-за банкротства подрядчика «Строительное управление № 1» сроки были сдвинуты, поэтому ее не успели закончить даже к чемпионату мира по футболу в 2018 году. К тому времени завершили лишь первую очередь реконструкции пассажирского терминала Домодедово (Т1) и ввели в эксплуатацию его сегмент Домодедово-2 (Т2).

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Спустя полгода после чемпионата аэропорт расторг договор с подрядчиком. Сегмент Т2 проработал один месяц после открытия и с тех пор закрыт, поскольку не построены перроны, на которые заезжают лайнеры для посадки и высадки пассажиров.

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«В марте 2020 года подписан приказ Минтранса, позволяющий открыть первый этап Т2, который предполагает обслуживание на части контактных стоянок и автобусных гейтов», — сказал представитель Домодедово. По его словам, решение о начале эксплуатации этого терминала зависит от сроков возобновления международных полетов, которые были приостановлены в конце марта из-за пандемии коронавируса, и темпов восстановления рынка. «Мы рассчитываем, что оставшиеся госконтракты по сооружению аэродромной инфраструктуры и техническому перевооружению пункта пропуска через госграницу будут исполнены», — добавил представитель аэропорта.

В апреле 2019 года Минтранс уже обращался в правительство с просьбой возобновить госфинансирование для завершения строительства ВПП-2 Домодедово. Тогда предполагалось, что срок сдачи объектов аэропорта сдвинется до середины 2020-го.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Кокорева
Теги: Домодедово
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