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Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово
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Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово
Бизнес, 15:42
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Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово
Завершение строительства новой взлетно-посадочной полосы Домодедово стоимостью 13 млрд руб. отложено как минимум до следующего года. Росавиация расторгла договоры с подрядчиком-банкротом
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Домодедово без полосы

ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово», подконтрольное Росавиации, расторгло договоры с подрядчиком «Строительное управление № 1» на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту и сопутствующей аэродромной инфраструктуры — перрона и рулежных дорожек. Об этом РБК сообщил представитель Росавиации.

Решение о строительстве новой взлетно-посадочной полосы, которая заменит одну из двух существующих, Росавиация приняла в 2014 году. Стоимость проекта оценивалась в 12,85 млрд руб. Первоначально сдать новую полосу планировалось еще в 2016 году, но из-за банкротства подрядчика — «Строительного управления № 1» сроки были сдвинуты, поэтому ее не успели сдать даже к чемпионату мира по футболу. Полоса готова на 80%, но у подрядчика нет средств на работу, сообщали «Ведомости» в апреле. Спустя несколько месяцев глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что полосы в Домодедово и Шереметьево могут достроить к ноябрю-декабрю, но этого не произошло.

Как следует из карточки контракта со «Строительным управлением № 1, уже было оплачено больше половины работ — на 7,7 млрд руб. Администрация аэропорта Домодедово также решила в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта, говорится в материалах закупки. В качестве причины указано, что подрядчик существенно нарушил сроки выполнения работ. Он должен вернуть неотработанный аванс и остатки оборудования и материалов. С арбитражным управляющим этого подрядчика Максимом Лагодой РБК связаться не удалось.

По словам представителя Росавиации, в следующем году будет объявлен конкурс и выбран новый подрядчик, после этого работы возобновятся. Но конкретных сроков он не назвал.

4 декабря Администрация аэропорта Домодедово запросила цены на разработку проектной документации на консервацию объекта незавершенного строительства «Реконструкция второй летной зоны аэропорта Домодедово», следует из материалов на сайте госзакупок. В техническом задании указано, что консервация предполагается на зимний период, но сроки ее окончания зависят от даты продолжения строительства.

«Мы рассчитываем, что Росавиация завершит строительство ВПП и аэродромной инфраструктуры с учетом новых обстоятельств, связанных со сменой подрядчика. Со своей стороны аэропорт реализовал проекты по расширению терминальной инфраструктуры», — сообщил РБК представитель аэропорта Домодедово (будет эксплуатировать новую полосу).

«Далекие перспективы»

В 2019 году вполне реально выбрать нового подрядчика и приступить к достройке объекта, сказал РБК гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но с поиском нового подрядчика могут возникнуть проблемы, предупреждает он: всегда сложно достраивать объект, особенно проблемный, к которому у заказчика были претензии. «В процессе расторжения договора очень важно зафиксировать перечень выполненных работ, сколько освоено денег, какие работы придется переделывать, потому что потом возникнет вопрос, сколько будет стоить достройка объекта», — перечисляет эксперт. После этого важно осуществить качественно консервацию, чтобы не допустить промораживания объекта и не пришлось переделывать работу. По оценкам Бурмистрова, новую полосу удастся сдать не раньше 2020 года.

В 2017 году аэропорт Домодедово обслужил 234,7 тыс. рейсов, что на 4,2% больше, чем в 2016-м. Пассажиропоток Домодедово за год вырос на 7,6%, до 30,7 млн пассажиров, в том числе на международных направлениях — на 15%, до 13,7 млн пассажиров. Это второй по размеру аэропорт, после Шереметьево (более 40 млн человек в 2017 году).

В январе 2018 года Домодедово заявило, что в рамках концессии планирует увеличить число полос с двух до восьми к 2055-му. В строительство еще шести полос оператор аэропорта готов вложить до 463 млрд руб. Но Минтранс считает, что такое количество полос избыточно, для концессии с аэропортом достаточно трех. В ноябре замминистра транспорта Александр Юрчик пояснял, что концессионное соглашение с Домодедово почти готово, но «просто у них [аэропорта] есть видение и позиция, что туда же должны попасть очень далекие перспективы развития».

Долгострой в Шереметьево

В конце октября 2018 года стало известно о переносе сдачи в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, она может быть открыта в марте 2019-го. Это еще один долгострой, который планировали сдать к чемпионату мира по футболу. Ее стоимость оценивается в 55 млрд руб. Чиновник объяснял, что самой большой проблемой при строительстве новой полосы стала необходимость перенести магистральные трубопроводы: их перенос занял около двух лет, однако в настоящее время ​этот вопрос решен и согласован с руководством «Газпрома» и «Транснефти».

Автор: Валерия Комарова.
Теги: аэропорт Домодедово , Росавиация , ВПП
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