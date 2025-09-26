 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД объявило в розыск шеф-редактора The Insider Олевского

Олевского разыскивают по статье Уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, в карточке МВД не указано. В середине июля против него завели уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной иностранной организации
Тимур Олевский
Тимур Олевский (Фото: timur.olevskiy / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российское МВД объявило в розыск шеф-редактора отдела новостей издания The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Тимура Олевского. Карточка с его данными содержится в базе розыска ведомства.

«Олевский Тимур Владимирович разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. В ней не указано, по какой статье ведется розыск.

На шеф-реда The Insider завели уголовное дело
Политика
Тимур Олевский

В середине июля против Олевского завели уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации. Ему вменяют ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса — осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России. Журналисту грозит до четырех лет лишения свободы.

Возбуждение дела по этой статье возможно в отношении лиц, которых уже привлекали к ответственности, в том числе к административной по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации).

Как отметили тогда в прокуратуре, Олевского уже привлекали к ответственности по этой статье. Ведомство также провело проверку, которая показала, что журналист находится за границей и продолжает деятельность шеф-редактора The Insider.

Так, прокуратура выяснила, что Олевский принял участие в публикации трех видео, которые «продвигают антироссийскую риторику, формируют негативное общественное мнение о внутренней и внешней политике России, а также дискредитируют органы государственной власти».

Журналист, узнав о возбуждении уголовного дела, на своей странице в социальных сетях написал: «Теперь эту фотографию можно на стенд розыска уголовников повесить. Среди достойных, уважаемых людей».

Тимуру Олевскому 49 лет, он не живет в России. Ранее работал на телеканалах «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) и «Настоящее время» (признан иноагентом), а также радиостанции «Эхо Москвы». Последнюю 1 марта 2022-го отключили от эфира, ее сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, а сама радиостанция была ликвидирована советом директоров.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Тимур Олевский The Insider МВД розыск нежелательные организации
Материалы по теме
На шеф-реда The Insider завели уголовное дело
Политика
Главреда The Insider заочно арестовали за незаконный переход границы
Политика
Против главреда The Insider завели дело о дискредитации армии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 11:53
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 11:52
Более 2,5 млн раз в год врачи используют изотопы «Росатома» Тренды, 11:49
Поезда из Белоруссии в Смоленск отменили после ЧП с поездом Общество, 11:47
Связь будущего: как меняются корпоративные коммуникации Тренды, 11:41
РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber» Бизнес, 11:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Пекине Спорт, 11:28
Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете Политика, 11:27
Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио Политика, 11:26
Как перевести садовый дом в жилой. Инструкция Росреестра Недвижимость, 11:23
Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео Политика, 11:23
Осло заявил об аресте квартир «Аэрофлота» по делу соратника Березовского Политика, 11:22