МВД объявило в розыск шеф-редактора The Insider Олевского

Олевского разыскивают по статье Уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, в карточке МВД не указано. В середине июля против него завели уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной иностранной организации

Тимур Олевский (Фото: timur.olevskiy / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российское МВД объявило в розыск шеф-редактора отдела новостей издания The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Тимура Олевского. Карточка с его данными содержится в базе розыска ведомства.

«Олевский Тимур Владимирович разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. В ней не указано, по какой статье ведется розыск.

В середине июля против Олевского завели уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации. Ему вменяют ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса — осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России. Журналисту грозит до четырех лет лишения свободы.

Возбуждение дела по этой статье возможно в отношении лиц, которых уже привлекали к ответственности, в том числе к административной по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации).

Как отметили тогда в прокуратуре, Олевского уже привлекали к ответственности по этой статье. Ведомство также провело проверку, которая показала, что журналист находится за границей и продолжает деятельность шеф-редактора The Insider.

Так, прокуратура выяснила, что Олевский принял участие в публикации трех видео, которые «продвигают антироссийскую риторику, формируют негативное общественное мнение о внутренней и внешней политике России, а также дискредитируют органы государственной власти».

Журналист, узнав о возбуждении уголовного дела, на своей странице в социальных сетях написал: «Теперь эту фотографию можно на стенд розыска уголовников повесить. Среди достойных, уважаемых людей».

Тимуру Олевскому 49 лет, он не живет в России. Ранее работал на телеканалах «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) и «Настоящее время» (признан иноагентом), а также радиостанции «Эхо Москвы». Последнюю 1 марта 2022-го отключили от эфира, ее сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, а сама радиостанция была ликвидирована советом директоров.