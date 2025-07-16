На шефреда The Insider завели дело за участие в нежелательной организации

Против Олевского завели дело по ч. 1 ст. 284.1 УК за сотрудничество с нежелательной организацией. Ею признано издание The Insider, где журналист работает шеф-редактором. Олевскому грозит до четырех лет, он не живет в России

Тимур Олевский (Фото: timur.olevskiy / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации возбуждено в отношении шеф-редактора отдела новостей The Insider (признано иноагентом и нежелательной организацией) Тимура Олевского, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Олевскому вменяют ч. 1 ст. 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Возбуждение дела по ч. 1 ст. 284.1 УК возможно в отношении лиц, которых уже привлекали к ответственности, в том числе к административной по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). Как отметили в прокуратуре, Олевского уже привлекали к ответственности по этой статье.

Впоследствии ведомство инициировало проверку, которая показала, что журналист, находясь за границей, продолжает участвовать в деятельности The Insider как шеф-редактор.

«Так, посредством канала на видеохостинге Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей, содержание которых направлено на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике Российской Федерации, а также дискредитацию органов государственной власти», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по итогам этой проверки. Ведомство взяло расследование на контроль.

«Теперь эту фотографию можно на стенд розыска уголовников повесить. Среди достойных, уважаемых людей», — написал Олевский в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена), комментируя возбуждение уголовного дела. К посту он прикрепил свое фото.

Тимур Олевский не живет в России. Он журналист, военный корреспондент, теле- и радиоведущий. Сейчас занимает должность шеф-редактора отдела новостей издания The Insider. Ранее работал на телеканалах «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) и «Настоящее время» (признан иноагентом), а также радиостанции «Эхо Москвы». Последнюю 1 марта 2022-го отключили от эфира, ее сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, а сама радиостанция ликвидирована советом директоров.