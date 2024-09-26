В Мариуполе пятеро детей пострадали из-за «взрывоопасного предмета»
Пятеро детей пострадали из-за неосторожного обращения с «найденным взрывоопасным предметом» в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.
По его словам, ранены три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, уточнил Пушилин.
Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года. Город в составе ДНР присоединился к России по итогам референдума осенью 2022 года.
В феврале в ФСБ сообщали, что в городе обнаружили заминированный схрон с оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины. В числе найденного оружия были гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ и автомат АК-74.
В конце июня в Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой и взрывными устройствами, оставленный украинскими военными в 2022 году. В частности, там были мины и ручные гранаты.
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