В Мариуполе пятеро детей пострадали из-за «взрывоопасного предмета»

В Мариуполе пятеро детей пострадали из-за неосторожного обращения с «найденным взрывоопасным предметом», сообщил Пушилин. Три ребенка в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Пятеро детей пострадали из-за неосторожного обращения с «найденным взрывоопасным предметом» в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

По его словам, ранены три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, уточнил Пушилин.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года. Город в составе ДНР присоединился к России по итогам референдума осенью 2022 года.

В феврале в ФСБ сообщали, что в городе обнаружили заминированный схрон с оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины. В числе найденного оружия были гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ и автомат АК-74.

В конце июня в Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой и взрывными устройствами, оставленный украинскими военными в 2022 году. В частности, там были мины и ручные гранаты.