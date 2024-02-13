В Мариуполе нашли тайник с секретными документами СБУ
В Мариуполе обнаружен схрон с оружием и секретной документацией службы безопасности Украины, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное отделение ФСБ.
«Обнаружен заминированный схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией СБУ», — говорится в сообщении. В нем нашли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74 и документы. Изъятая документация направлена на исследование, проводятся дополнительные проверочные мероприятия.
В декабре 2022 года российские спецслужбы в пригороде Луганска обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для «диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», об этом сообщал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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