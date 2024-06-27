ФСБ нашла в Мариуполе оставленный в 2022 году схрон со взрывчаткой ВСУ

Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе схрон с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, оставленный украинскими военными в 2022 году, сообщили «РИА Новости» в управлении ФСБ по ДНР.

«Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе», — говорится в сообщении.

Схрон содержал шесть штук кумулятивных зарядов, 18 кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатометных выстрелов, девять ручных гранат и комплектующие для инициации взрыва. Изъятую взрывчатку уничтожили на специализированном полигоне.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года после ожесточенных боев. Город в составе ДНР вошел в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

В феврале 2024 года в Мариуполе обнаружили заминированный схрон с оружием и секретной документацией службы безопасности Украины. В схроне нашли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74 и документы. Изъятые документы направили на исследование.