В Мариуполе подросток выстрелом из гранатомета ранил троих детей

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В Мариуполе подросток нашел дома спрятанный его отцом гранатомет и выстрелил из него. В результате ранения получили трое детей: две девочки 2009 и 2012 годов рождения и мальчик 2014 года рождения, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, инцидент произошел накануне. Детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, ведется следствие.

«Призываю ответственно, с пониманием последствий относиться родителям и всем взрослым: хранение любого незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии», — призвал к осторожности глава республики.

В июне 2024 года под Артемовском в ДНР нашли схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году. По данным регионального УФСБ России, оттуда изъяли 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолетов ПМ и 18,6 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.

За два месяца до этого в Авдеевке, расположенной в 10 км от Донецка, саперы обнаружили в подвале частного дома замаскированный тайник. В нем были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.