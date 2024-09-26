В Думе предложили отсрочить остановку 140 тыс. лифтов в России

В России есть 140 тыс. лифтов с истекшим сроком эксплуатации, которые нужно поменять к февралю 2025 года, рассказала зампред думского комитета. Но она отметила, что заменить все сразу невозможно и обсуждается перенос даты

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки порядка 140 тыс. лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года, сообщила «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она отметила, что в соответствии с техническим регламентом Евразийского таможенного союза все лифты, исчерпавшие свой срок давности — обычно в районе 25 лет — должны быть заменены к 15 февраля 2025 года.

«Сейчас таких лифтов порядка 140 тысяч, и всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим. Поэтому Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как несоответствующие требованиям технического регламента. Сейчас там активно обсуждается вопрос о переносе этой даты», — сказала Разворотнева.

Депутат допустила, что по итогам проверки остановят некоторые из них, хотя в стране все еще много «опасных лифтов». По ее словам, без поддержки государства эту задачу выполнить невозможно, а самая тяжелая ситуация сегодня сложилась в домах, которые выбрали способ накопления на ремонт через спецсчета.

«Лифты сейчас очень подорожали, это самый дорогой вид капремонта, больше 3 млн уже стоит. На спецсчетах нет, занять их неоткуда», — пояснила Разворотнева. Она привела в пример Фонд развития территорий (ФРТ), изучающий опыт Свердловской области, где часть затрат на лифты софинансирует регион, часть — сами собственники, благодаря чему лифт можно оплатить в рассрочку. Парламентарий считает, что такую практику нужно распространить на всю страну: когда около 20% выделяет федеральный бюджет, 30% — региональный, а остальное — рассрочка.

«И вот при таком совместном подходе мы могли бы действительно в ближайшие три года заменить порядка 40 тыс. лифтов. На это нужно 22,6 млрд руб., причем в ближайший год нужно порядка 5 млрд, а потом по нарастающей. Если эту схему продолжить до 2030 года, то мы точно все лифты приведем в нормативное состояние», — заключила Разворотнева.

РБК направил запрос в пресс-службу Ростехнадзора.

После начала военной операции на Украине крупнейшие западные производители лифтов остановили поставки в Россию. В их числе американская компания Otis, которая продала российский бизнес компании Ice Development, немецкая TK Elevator и финская KONE. Cовокупная доля Otis, KONE и TK Elevator составляла примерно 20,1%, сообщил летом 2022 года Forbes со ссылкой на данные Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза. Тогда же издание сообщило о дефиците скоростных лифтов для небоскребов и высокобюджетного жилья.

В Минпромторге при этом опровергли данные о том, что в России может начаться дефицит лифтового оборудования. При этом, как сообщал «Коммерсантъ» только за первое полугодие 2022 года объемы его производства сократились на 40%. Среди причин собеседники издания назвали уход иностранных компаний и сокращение спроса на жилье.

В марте 2023 года в Ростехнадзоре сообщали, что около 20% лифтов — порядка 100 тыс. штук — уже выработали максимальный срок службы. В мае этого года гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в России срок службы 70 тыс. устаревших лифтов продлят на пять лет. «Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно», — сказал он, отметив, что проблему износа такого оборудования не решить переносом сроков службы. Летом Мутко также отмечал, что ускорить замену устаревших лифтов в России поможет льготное финансирование под уступку денежного требования, или факторинг.