У двух россиян нашли полтонны марихуаны

Пограничники изъяли у двух россиян в Приамурье полтонны марихуаны

Крупную партию марихуаны обнаружили у двух россиян в Тамбовском муниципальном округе, у них изъяли оборудование для производства, хранения и фасовки наркотиков

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В Амурской области пограничники обнаружили у двух россиян более 500 кг марихуаны, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

Крупную партию наркотиков нашли в Тамбовском муниципальном округе. Также силовики изъяли оборудование для производства, хранения и фасовки наркотических средств и изготовления гашишного масла. Начата проверка.

В декабре 2023 года ФСБ задержала в Москве двух мужчин, причастных к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. У них изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина, предназначенного для отправки в страны Евросоюза. По данным спецслужбы, россияне приехали из «приграничных субъектов» специально для «проведения многоэтапной наркоакции».

Осенью прошлого года таможенники рассказывали, что в порт Санкт-Петербурга пришло судно из Латвии с 8 кг кокаина стоимостью 100 млн руб. Брикеты со спрессованным белым порошком спрятали в «конструктивной полости морского судна».

Несколькими месяцами ранее ФСБ сообщила о перехвате на границе Смоленской области с Белоруссией двух грузовиков с 492 кг латиноамериканского кокаина, которые следовали в направлении Польши. Сотрудники спецслужбы обнаружили тайник с 116 упаковками наркотиков, предполагаемого организатора контрабанды, иностранного гражданина, арестовали.