Таможенники нашли в игровой приставке марихуану на ₽2 млн

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В посылке из Таиланда в Орел нашли приставку Xbox с 441 граммом канабиса внутри, сообщили в Федеральной таможенной службе (https://t.me/customs_rf)

Оперативники нашли посредника, который получил посылку. После задержали и организатора. Россиянин признался, что купить каннабис у знакомых из Таиланда, чтобы потом продавать наркотики на территории России. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее марихуану нашли в посылке из Калифорнии. В московском аэропорту Внуково нашли пакетик 700 граммами наркотика в аудиоколонке. Колонку с 13 пакетиками вещества нашли в посылке из Калифорнии. С колонкой в пакете лежали детские игрушки и одежда. 29-летнего заказчика задержали, в его квартире нашли еще полкилограмма марихуаны.