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В порту Петербурга таможенники нашли 8 кг кокаина на судне из Латвии

ФТС: на борту судна из Латвии обнаружили 8 кг кокаина
Фото: сustoms_rf / Telegram
Фото: сustoms_rf / Telegram

В порт Санкт-Петербурга прибыло судно из Латвии с 8 кг кокаина на борту. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем телеграм-канале.

«Брикеты со спрессованным белым порошком были спрятаны в конструктивной полости морского судна, прибывшего в порт Санкт-Петербург. Стоимость партии на черном рынке может достигать 100 млн руб.», — уточнили в ФТС.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков, следователи устанавливают личности виновных.

29 июня в порту Санкт-Петербурга нашли 50 кг кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных ящиков. Примерная стоимость партии превысила 450 млн руб. По документам груз следовал из стран Африканского континента транзитом через Европу в Узбекистан на различных кораблях.

13 августа в поселке Клецаны под Прагой грузчики обнаружили 646 кг кокаина. Их нашли при разгрузке поддонов с бананами. Партия прибыла в Чехию из Эквадора через Амстердам.

Теги
кокаин Санкт-Петербург наркотики ФТС
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