ВТБ сообщил о росте мошенничества через обновление банковских приложений

Злоумышленники просят переустановить программу, когда жертва открывает ссылку, после чего мошенники получают доступ к личному кабинету в банковском приложении. Таким образом преступники выводят деньги со счетов клиентов

Мошенники стали чаще похищать деньги россиян через призыв обновить банковское приложение, рассказал РБК старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В сентябре каждый десятый звонок в мессенджерах злоумышленников был с такой просьбой от злоумышленников.

«Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз», — заявил Чугунов.

Мошенники в разговоре представляются сотрудниками финансовой организации и предлагают установить «правильную версию» банковского приложения. Преступники настаивают на скорейшем обновлении программы — в противном случае банк якобы заблокирует счета и карты клиента.

Жертве высылают ссылку для скачивания программы, однако после перехода по ней экран смартфона блокируется. Мошенники получают доступ к кабинету пользователя в приложении, клиенту приходит СМС-код, с помощью которого злоумышленники выводят деньги со счета.

В банке гражданам советуют прекратить разговор, если «сотрудник» призвал обновить приложение. Далее следует обратиться в финансовую организацию и попросить временно заблокировать личный кабинет, чтобы мошенники не могли вывести средства со счета.

Ранее в Сбербанке рассказали, что около 80% хищений денег сейчас происходит с помощью переводов между своими счетами или через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты. По оценкам «Сбера», примерно 50% похищаемых телефонными мошенниками средств выводится через приложение бесконтактной оплаты.

Жертву убеждают установить приложение платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам. Затем человек вносит наличные деньги через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на его телефоне.