В «Сбере» назвали два самых популярных способа вывода денег мошенниками

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Около 80% хищений денег сейчас происходит с помощью me2me-переводов (между своими счетами) или через мобильные платежные системы (pay-сервисы) для бесконтактной оплаты. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях XXI Международного банковского форума.

По оценкам «Сбера», примерно половина похищаемых телефонными мошенниками денег сейчас выводится через приложение бесконтактной оплаты. Злоумышленники убеждают жертву установить приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам. Затем человек вносит наличные деньги через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своем телефоне.

До 30% похищенных денег выводится с помощью me2me-переводов: жертву убеждают перевести деньги со своего счета в хорошо защищенном банке на свой же счет в менее защищенном банке. Если такого счета нет, злоумышленники просят его открыть. После этого деньги похищаются в обход антифрод-системы менее защищенного банка либо жертва может обналичить их через банкомат, чтобы передать аферистам, рассказал Кузнецов.

Такие мошенничества могут совершаться, например, от имени МВД, ФСБ, Центробанка. Человека убеждают, что он вносит деньги на «безопасный счет», а также обещают ему возместить расходы за проезд до банкомата или потери по процентам.

В начале сентября в ВТБ сообщили, что будут включать в своем онлайн-банке «режим чтения» при подозрении на доступ мошенников к аккаунтам клиентов. Как объяснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, банк зафиксирует доступ мошенников в приложении с нетипичными для конкретного клиента запросами, и сервис моментально завершит подозрительный сеанс, включая «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. При этом останется доступным просмотр продуктов, а финансовые операции будут заблокированы. С октября режим ограниченного доступа в «ВТБ онлайн» начнет работать полноценно для ряда рисковых операций.