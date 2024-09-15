В «Сбере» сообщили о росте доли звонков мошенников через мессенджеры

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2024 году мошенники стали чаще обзванивать российских граждан через мессенджеры, ущерб населения от телефонных мошенников достиг почти 250 млрд рублей, заявил в эфире телеканала «Россия 24» председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«И если этот тренд сохранится, мы не исключаем, что эта цифра может достигнуть по итогам 24-го года 300 миллиардов», ― сказал он. При этом 40–50% звонков мошенники осуществляют с помощью традиционной сотовой связи, подчеркнул председатель правления банка.

Наибольшая часть полученных мошенниками денег, не менее 40 процентов, уходит на финансирование ВСУ, добавил Кузнецов.

Ранее в сентябре полицейские и следователи из Чувашии и еще 12 регионов России ликвидировали сеть нелегальных узлов связи, с их помощью мошенники звонили россиянам из-за рубежа. По данным МВД, для осуществления своей деятельности злоумышленники использовали более 8 тыс. телефонных номеров.