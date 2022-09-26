Глава Удмуртии заявил, что напавший на школу в Ижевске стоял на учете

Video

Выпускник школы № 88 в Ижевске, который открыл там стрельбу и убил 13 человек, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, заявил губернатор Удмуртии Александр Бречалов в видеообращении, опубликованном во «ВКонтакте».

«Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере», — сказал он.

Стрельба произошла утром 26 сентября. Огонь открыл выпускник школы, 34-летний Артем Казанцев. Власти подозревают, что он мог быть приверженцем неонацистских взглядов. Сейчас Следственный комитет проверяет эту версию. В момент нападения на мужчине были толстовка со свастикой и балаклава.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Читайте на РБК Pro Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro «Лучше думается в горах»: секреты эффективности гендиректора Netflix «Лучше думается в горах»: секреты эффективности гендиректора Netflix Статьи Pro Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Статьи Pro Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе Исследования Pro Откуда конкуренты все о вас знают: очевидные и не очень источники данных Откуда конкуренты все о вас знают: очевидные и не очень источники данных Статьи Pro Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Инструкции Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы

В результате стрельбы в школе погибли 13 человек — девять детей и четверо взрослых. Ранения, по последним данным СК, получил 21 человек, в том числе 14 детей и семеро взрослых. Однако, по словам главы региона, число пострадавших выросло до 23. Они находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

Изначально Бречалов рассказывал, что нападавший проник в школу, убив охранника. Позднее он сообщил, что охранников было двое. Казанцев их застрелил. По словам губернатора, школу охранял ЧОП, в ней были предприняты необходимые меры безопасности.

После стрельбы в Ижевске следователи завели уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

В Кремле назвали случившееся терактом. В Удмуртии после произошедшего объявили трехдневный траур. Занятия в школах Ижевска 26 сентября отменили.