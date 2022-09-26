Глава Удмуртии заявил, что напавший на школу в Ижевске стоял на учете

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Таможня Грузии перешла на особый режим работы из-за пробок на границе Политика, 15:31
Федерация сообщила об одной повестке волейболисту с опытом службы в ВДВ Спорт, 15:29
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 15:28
Япония отменит большую часть ограничений на въезд для туристов Общество, 15:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:22
Удаленный контроль за охраняемыми объектами: как это работает в России Национальные проекты, 15:19
Тарасова назвала идиотами раскритиковавших прокат Валиевой иностранцев Спорт, 15:19
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 15:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Удмуртии отменили занятия в школах после вооруженного нападения Общество, 15:15
Удаленный контроль за охраняемыми объектами: как это работает в России Национальные проекты, 15:07
Игры КХЛ и Кубка России начнут с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске Спорт, 15:07
Глава Удмуртии заявил, что напавший на школу в Ижевске стоял на учете Общество, 15:06
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 15:05
Российская премьер-лига не будет приостановлена в ближайшее время Спорт, 15:05
Стрельба в ижевской школе ,  
0 

Глава Удмуртии заявил, что напавший на школу в Ижевске стоял на учете

Video

Выпускник школы № 88 в Ижевске, который открыл там стрельбу и убил 13 человек, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, заявил губернатор Удмуртии Александр Бречалов в видеообращении, опубликованном во «ВКонтакте».

«Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере», — сказал он.

Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Reuters Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:СК РФ Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:СК РФ Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС

Стрельба произошла утром 26 сентября. Огонь открыл выпускник школы, 34-летний Артем Казанцев. Власти подозревают, что он мог быть приверженцем неонацистских взглядов. Сейчас Следственный комитет проверяет эту версию. В момент нападения на мужчине были толстовка со свастикой и балаклава.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Стрельба в школе в Ижевске. Главное
Общество

Читайте на РБК Pro
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Juan Naharro Gimenez / Getty Images for Netflix «Лучше думается в горах»: секреты эффективности гендиректора Netflix
Статьи
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе
Исследования
Pro
Откуда конкуренты все о вас знают: очевидные и не очень источники данных
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
По каким отраслям ударят новые санкции ЕС
Прогнозы

В результате стрельбы в школе погибли 13 человек — девять детей и четверо взрослых. Ранения, по последним данным СК, получил 21 человек, в том числе 14 детей и семеро взрослых. Однако, по словам главы региона, число пострадавших выросло до 23. Они находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

Изначально Бречалов рассказывал, что нападавший проник в школу, убив охранника. Позднее он сообщил, что охранников было двое. Казанцев их застрелил. По словам губернатора, школу охранял ЧОП, в ней были предприняты необходимые меры безопасности.

После стрельбы в Ижевске следователи завели уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

В Кремле назвали случившееся терактом. В Удмуртии после произошедшего объявили трехдневный траур. Занятия в школах Ижевска 26 сентября отменили.

Теги
Ижевск Александр Бречалов Психдиспансер стрельба
Материалы по теме
Очевидцы рассказали о стрельбе в ижевской школе
Общество
Кремль назвал терактом стрельбу в ижевской школе
Общество
Стрельба в школе в Ижевске. Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter