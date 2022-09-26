Глава Удмуртии заявил, что напавший на школу в Ижевске стоял на учете
Выпускник школы № 88 в Ижевске, который открыл там стрельбу и убил 13 человек, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, заявил губернатор Удмуртии Александр Бречалов в видеообращении, опубликованном во «ВКонтакте».
«Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере», — сказал он.
Стрельба произошла утром 26 сентября. Огонь открыл выпускник школы, 34-летний Артем Казанцев. Власти подозревают, что он мог быть приверженцем неонацистских взглядов. Сейчас Следственный комитет проверяет эту версию. В момент нападения на мужчине были толстовка со свастикой и балаклава.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
В результате стрельбы в школе погибли 13 человек — девять детей и четверо взрослых. Ранения, по последним данным СК, получил 21 человек, в том числе 14 детей и семеро взрослых. Однако, по словам главы региона, число пострадавших выросло до 23. Они находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии.
Изначально Бречалов рассказывал, что нападавший проник в школу, убив охранника. Позднее он сообщил, что охранников было двое. Казанцев их застрелил. По словам губернатора, школу охранял ЧОП, в ней были предприняты необходимые меры безопасности.
После стрельбы в Ижевске следователи завели уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).
В Кремле назвали случившееся терактом. В Удмуртии после произошедшего объявили трехдневный траур. Занятия в школах Ижевска 26 сентября отменили.