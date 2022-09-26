Журналист Иван Сафронов выразил надежду, что не проведет в тюрьме 22 года

К такому сроку его приговорили по обвинению в госизмене в начале сентября. Журналист не признал свою вину. Адвокаты говорили, что обжалуют приговор

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Журналист Иван Сафронов, 5 сентября приговоренный к 22 годам заключения по делу о госизмене, надеется, что ему не придется отбывать весь назначенный тюремный срок. Об этом он написал в письме к журналистке Арине Бородиной (писала для «Коммерсанта», «Сноба» и др.), она опубликовала его в своем телеграм-канале.

«22 года «строгача» мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают. <...> Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т. д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придется — факт», — написал Сафронов.

Он также отметил, что в суде ему предлагали признать вину и получить «лет 12», но он отказался это делать. «Мою совесть оценили в 22 года колонии — значит, я поеду туда и буду сидеть. Но с чистой совестью и спокойной душой», — указал журналист в другом письме. В еще одном он отметил, что ему «важно осознавать», что его репутация «не окажется стерта и уничтожена».

Сафронова, занимавшего пост советника главы «Роскосмоса», задержали в июле 2020 года сотрудники ФСБ. Его направили в следственный изолятор «Лефортово».

Как сообщал РБК адвокат Сафронова, Иван Павлов (признан Минюстом иностранным агентом, защищал журналиста до весны 2021-го), Сафронова подозревали в работе на чешскую разведку. По версии ФСБ, его завербовали в 2012 году, в 2017-м он передал им информацию о действиях российской армии на Ближнем Востоке, в дальнейшем эти данные получили США.

В марте этого года дело передали в суд. Генпрокуратура заявила, что в ходе следствия были подтверждены факты оплачиваемого «выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации» в период 2015-2019 годов. По их данным, журналист передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Организации Договора о коллективной безопасности, Ближнего Востока, Африки и Балкан.

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В деле Сафронова фигурировали имена политолога Демури Воронина (также обвиняется в госизмене), который, как считает следствие, заплатил Сафронову за секретную информацию $248, и коллеги и приятеля Сафронова, чеха Мартина Лариша. Его следствие считает агентом чешской разведки, Сафронов писал материалы для его информационного дайджеста о безопасности.

Журналист не признал свою вину, хотя ему дважды предлагали сделку со следствием. Он заявил, что его уголовное преследование связано с журналистской работой.

Приговор по делу вынес Мосгорсуд. Помимо тюремного заключения, Сафронову назначили штраф в размере 500 тыс. руб. и назначили ему два года ограничения свободы. Адвокаты сообщали, что подадут апелляцию.

Согласно УК, Сафронов не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО). Ст. 275 о госизмене предполагает наказание более десяти лет лишения свободы, что позволяет отнести это преступление к особо тяжким, УДО по которым не предусмотрено. Юристы отмечали, что Сафронов получил гораздо больший срок, чем обычно дают по данной статье.