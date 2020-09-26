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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили возможность пожизненного иммунитета к COVID-19

Пока достоверных данных о том, может ли сформироваться пожизненный иммунитет к коронавирусу, нет, считают ученые. Ранее директор центра «Вектор» предположил, что такой иммунитет может сформироваться при тяжелом течении болезни
Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Достоверных данных о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу пока нет, сообщил в разговоре с РБК профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Так Альштейн прокомментировал слова директора новосибирского центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пожизненный иммунитет к заболеванию может сформироваться при определенных особенностях иммунной системы, если человек переболел коронавирусом в тяжелой форме.

«Потребуется время для изучения этого вопроса. Другие коронавирусы могут заразить человека повторно, но вызывают относительно легкие заболевания», — отметил Альтштейн.

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с РБК также сказал, что пока ответить на вопрос о пожизненном иммунитете ученые не могут, вопрос еще будет тщательно изучаться.

«Но в данном случае производитель вакцины выступает как лицо заинтересованное: если все переболеют коронавирусом в легкой форме, то и вакцина не понадобится», — отметил Покровский.

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По его словам, помимо антител, у организма есть и другие факторы защиты от вирусов. «Так, в легких существует естественная защита от вируса — например, клетки, которые выделяют слизь и потом отхаркиваются вместе с вирусом», — пояснил он. Покровский допустил, что у переболевших коронавирусом в легкой форме может быть мало антител, но другие факторы будут сильными. «Этим объясняется то, что люди старшего поколения переносят инфекцию хуже — вирус пробивает естественную защиту организма, которая есть у детей и у молодых людей», — указал вирусолог.

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Ученые и ранее указывали на то, что пока недостаточно информации о длительности сохранения иммунитета к коронавирусу. Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев отмечал, что из-за недостатка таких данных пока нельзя прогнозировать выработку коллективного иммунитета у населения. Он также утверждал, что «рано или поздно» COVID-19 станет сезонным заболеванием, однако то, когда это произойдет, будет зависеть от продолжительности устойчивой реакции против вируса.

В начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что популяционный иммунитет к коронавирусу имеют от 4 до 50% обследованных в рамках исследования иммунитета в разных регионах.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Анастасия Батманова, Любовь Порываева, Мария Лисицына
пандемия коронавирус
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