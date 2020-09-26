Вирусологи оценили возможность пожизненного иммунитета к COVID-19
Достоверных данных о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу пока нет, сообщил в разговоре с РБК профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Так Альштейн прокомментировал слова директора новосибирского центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пожизненный иммунитет к заболеванию может сформироваться при определенных особенностях иммунной системы, если человек переболел коронавирусом в тяжелой форме.
«Потребуется время для изучения этого вопроса. Другие коронавирусы могут заразить человека повторно, но вызывают относительно легкие заболевания», — отметил Альтштейн.
Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с РБК также сказал, что пока ответить на вопрос о пожизненном иммунитете ученые не могут, вопрос еще будет тщательно изучаться.
«Но в данном случае производитель вакцины выступает как лицо заинтересованное: если все переболеют коронавирусом в легкой форме, то и вакцина не понадобится», — отметил Покровский.