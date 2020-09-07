Попова назвала показатели популяционного иммунитета к COVID-19 в России

Анна Попова (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

В разных регионах России популяционный иммунитет к коронавирусу имеют от 4 до 50% обследуемых. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.

«С конца июня мы начали мониторинг популяционного иммунитета <...> На сегодняшний день мы видим диапазон от 4 до 50% в разных субъектах», — сообщила она (цитата по «РИА Новости»).

В конце августа Роспотребнадзор подвел итоги первого этапа исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. В нем приняли участие более 71,8 тыс. человек из 26 регионов. Согласно результатам исследования, в 11 регионах России его уровень составил более 20%.

При этом самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции был обнаружен у детей от года до 13 лет. Этот показатель оказался в 1,3–2,1 раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах.