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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала показатели популяционного иммунитета к COVID-19 в России

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

В разных регионах России популяционный иммунитет к коронавирусу имеют от 4 до 50% обследуемых. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.

«С конца июня мы начали мониторинг популяционного иммунитета <...> На сегодняшний день мы видим диапазон от 4 до 50% в разных субъектах», — сообщила она (цитата по «РИА Новости»).

В конце августа Роспотребнадзор подвел итоги первого этапа исследования популяционного иммунитета к коронавирусу. В нем приняли участие более 71,8 тыс. человек из 26 регионов. Согласно результатам исследования, в 11 регионах России его уровень составил более 20%.

В России начался второй этап исследования иммунитета населения к COVID-19
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

При этом самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции был обнаружен у детей от года до 13 лет. Этот показатель оказался в 1,3–2,1 раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

Первый этап исследования начался в июне и проходил до августа, второй этап стартовал 31 августа в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и в Хабаровском крае.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Анна Попова, иммунитет, коронавирус, Россия
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