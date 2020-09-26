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Пандемия коронавируса ,  
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Джонсон назвал сумасшедшими противников вакцинации

Сегодня от наличия эффективной вакцины от коронавируса зависит здоровье людей по всему миру, указал премьер-министр. По его словам, «опасные личности», выступающие против вакцин могут поставить под угрозу миллионы жизней
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Adrian Dennis / WPA / Getty Images)

Великобритания всячески способствует скорейшему изобретению вакцины от коронавируса, однако жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат, страна не будет, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. По его словам, пренебрежение безопасностью пойдет на руку «сумасшедшим» противникам вакцинации.

«Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку сумасшедшим — антипрививочникам, опасным одержимым личностям, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней», — сказал Джонсон. Сейчас здоровье людей по всему миру зависит наличия доступной, безопасной и эффективной вакцины, отметил премьер-министр.

Также Джонсон сообщил, что вакцина, разработанная Оксфордским университетом, проходит третью стадию клинических испытаний. По его словам, фармацевтическая компания AstraZeneca уже приступила к производству миллионов доз этого препарата.

По данным проведенного в июле опроса исследовательского центра Ipsos MORI, только 53% жителей Великобритании заявили о готовности сделать вакцину против Covid-19. Как сообщает The Guardian скептицизм в отношении вакцины укрепляет то, что против вакцинации высказались некоторые британские знаменитости, в том числе музыкант, фронтмен группы The Stone Roses Иан Браун и исполнитель Ван Моррисон.

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Ранее, 19 сентября, Джонсон сообщил о «неизбежном» приближении в Великобритании второй волны коронавируса. За последний месяц число ежесуточно выявляемых в стране заражений COVID-19 увеличилось в четыре раза, указал он. В связи с этим Джонсон объявил об ужесточении мер по борьбе с заболеванием. В частности, в стране запретили многолюдные свадебные и похоронные церемонии и подняли размер штрафа за появление без маски, когда это признано необходимым. 

24 сентября в Великобритани зафиксировали рекордный показатель по суточному приросту новых заболевших COVID-19. В тот день короавнирус подтвердили у более 6,6 тыс. британцев.

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Источник: JHU
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Автор
Анастасия Батманова
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