Джонсон назвал сумасшедшими противников вакцинации

Сегодня от наличия эффективной вакцины от коронавируса зависит здоровье людей по всему миру, указал премьер-министр. По его словам, «опасные личности», выступающие против вакцин могут поставить под угрозу миллионы жизней

Борис Джонсон (Фото: Adrian Dennis / WPA / Getty Images)

Великобритания всячески способствует скорейшему изобретению вакцины от коронавируса, однако жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат, страна не будет, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. По его словам, пренебрежение безопасностью пойдет на руку «сумасшедшим» противникам вакцинации.

«Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку сумасшедшим — антипрививочникам, опасным одержимым личностям, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней», — сказал Джонсон. Сейчас здоровье людей по всему миру зависит наличия доступной, безопасной и эффективной вакцины, отметил премьер-министр.

Также Джонсон сообщил, что вакцина, разработанная Оксфордским университетом, проходит третью стадию клинических испытаний. По его словам, фармацевтическая компания AstraZeneca уже приступила к производству миллионов доз этого препарата.

По данным проведенного в июле опроса исследовательского центра Ipsos MORI, только 53% жителей Великобритании заявили о готовности сделать вакцину против Covid-19. Как сообщает The Guardian скептицизм в отношении вакцины укрепляет то, что против вакцинации высказались некоторые британские знаменитости, в том числе музыкант, фронтмен группы The Stone Roses Иан Браун и исполнитель Ван Моррисон.