При крушении Ан-26 погиб сын украинского депутата

На борту лайнера находился сын депутата совета города Николаева 20-летний Владимир Олабин. В авиакатастрофе погибли 26 человек

Владимир Олабин (Фото: zagittya.com.ua)

В авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области погиб сын депутата городского совета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина Владимир. Об этом сообщается на сайте партии.

Олабин был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил и находился на борту разбившегося самолета, говорится в сообщении. Ему было 20 лет.

Самолет Ан-26 разбился во время учебного полета неподалеку от города Чугуева Харьковской области вечером 25 сентября. На борту самолета были курсанты местного авиационного училища и военнослужащие военной части. Всего на борту Ан-26 находились 27 человек, все они, кроме одного курсанта, погибли. Выживший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

По факту крушения завели дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Следователи рассматривают четыре версии крушения лайнера, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее техническое обслуживание лайнера, а также ошибку экипажа или авиадиспетчеров.