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При крушении Ан-26 погиб сын украинского депутата

На борту лайнера находился сын депутата совета города Николаева 20-летний Владимир Олабин. В авиакатастрофе погибли 26 человек
Владимир Олабин
Владимир Олабин (Фото: zagittya.com.ua)

В авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области погиб сын депутата городского совета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина Владимир. Об этом сообщается на сайте партии.

Олабин был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил и находился на борту разбившегося самолета, говорится в сообщении. Ему было 20 лет.

Самолет Ан-26 разбился во время учебного полета неподалеку от города Чугуева Харьковской области вечером 25 сентября. На борту самолета были курсанты местного авиационного училища и военнослужащие военной части. Всего на борту Ан-26 находились 27 человек, все они, кроме одного курсанта, погибли. Выживший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

По факту крушения завели дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Следователи рассматривают четыре версии крушения лайнера, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее техническое обслуживание лайнера, а также ошибку экипажа или авиадиспетчеров.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ левого двигателя, сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер. Позднее министр обороны Украины Андрей Таран уточнил, что, скорее всего, у самолета отказал не двигатель, а один из датчиков в нем.

Автор
Анастасия Батманова
крушение Украина
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