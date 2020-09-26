СБУ сообщило о запросе на посадку от Ан-26 за пять минут до крушения

Экипаж разбившегося под Харьковом военного самолета Ан-26 за пять минут до крушения запросил разрешение на посадку. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

По данным ведомства, находившиеся на борту курсанты не осуществляли непосредственное управление самолетом. Все действия предпринимал командир экипажа.

«После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 — запросил заход на посадку, в 20:43 — прошел дальний привод, в 20:45 — произошла авиакатастрофа», — говорится в сообщении СБУ.

Материал дополняется