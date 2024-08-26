Света не было в Балаклаве, на проспекте Победы, в Стрелецкой и Камышовой бухтах

Балаклава, Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Часть Севастополя осталась без света из-за сбоя в подаче электричества, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы», — написал он в телеграм-канале.

Без света частично остались люди в Балаклаве, Казачьей, Стрелецкой, Камышовой бухтах, в центре города, на проспекте Победы и в нескольких селах.

На восстановление света потребуется два часа, добавил Развожаев.

«Севастопольэнерго» позднее сообщило, что электроснабжение восстановили во всех районах, кроме бухты Камышовая.

На прошлой неделе частично осталась без света крымская Алушта. Там произошло частичное аварийное отключение в электросети, электричество пропало более чем у 8 тыс. потребителей. До этого свет в Алуште пропал 16 августа.