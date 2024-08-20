В Подольске восстановили подачу электричества после аварии
В подмосковном Подольске восстановили электроснабжение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Аварийные бригады продолжают работы по устранению последствий внепланового отключения электричества. В течение двух часов будет восстановлена подача горячего и холодного и водоснабжения», — добавили в сообщении.
Перерыв в поставке электричества произошел накануне в связи с автоматическим отключением воздушной линии, отметили в администрации. Из-за отключения света возникли проблемы в работе семи котельных города, это привело к остановке водоснабжения.
Перебои с энергоснабжением в Подольске возникли из-за отключившихся подстанций № 480 «Северово» и № 104 «Климовская», где сгорел шлейф, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное министерство энергетики. По данным агентства, без напряжения остались 32 распределительные линии и 301 трансформаторная подстанция.
Электричество отключилось в 14 школ, 26 детсадах, 14 больницах, а также в МФЦ, техникуме, детском реабилитационном центре и так далее.
РБК направил запрос в министерство энергетики Московской области.
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