Жители Алушты остались без света в результате аварии
В Крыму курортный город Алушта и два села на южном берегу Крыма остались без электроснабжения, устранить аварию планируют в течение трех часов, сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго».
Также утром 16 августа без света остались села Станционное, Вязниково, Марьевка в Ленинском районе на востоке Керченского полуострова. Пресс-служба предприятия сообщила, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов.
В середине июля в Коктебеле, Судаке, Симферополе и Севастополе произошло несколько крупных пожаров. Из-за пожаров и аномальной жары крупные города полуострова, в том числе Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия и часть Севастополя, остались без света, наладить энергоснабжение местами не удавалось несколько дней.
В Ялте вечером 18 июля вышли из строя около 40 трансформаторных подстанций из-за роста нагрузки на электрические сети, были повреждены подземные коммуникации. На следующий день около 49 тыс. жителей Алушты остались без света после аварии на высоковольтных линиях. Энергоснабжение было восстановлено.
В МВД назвали огромным дефицит личного состава
Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов
Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти
Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку
В Минспорте исключили выход России из МОК
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США
Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов