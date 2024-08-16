Жители Алушты остались без света в результате аварии

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Крыму курортный город Алушта и два села на южном берегу Крыма остались без электроснабжения, устранить аварию планируют в течение трех часов, сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Также утром 16 августа без света остались села Станционное, Вязниково, Марьевка в Ленинском районе на востоке Керченского полуострова. Пресс-служба предприятия сообщила, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов.

В середине июля в Коктебеле, Судаке, Симферополе и Севастополе произошло несколько крупных пожаров. Из-за пожаров и аномальной жары крупные города полуострова, в том числе Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия и часть Севастополя, остались без света, наладить энергоснабжение местами не удавалось несколько дней.

В Ялте вечером 18 июля вышли из строя около 40 трансформаторных подстанций из-за роста нагрузки на электрические сети, были повреждены подземные коммуникации. На следующий день около 49 тыс. жителей Алушты остались без света после аварии на высоковольтных линиях. Энергоснабжение было восстановлено.