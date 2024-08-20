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Алушта частично осталась без света из-за аварии на электросетях

Алушта частично осталась без света из-за аварии на электросетях, их ремонт уже идет, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин в телеграм-канале.

По его данным, без электричества остались 8142 человека. «Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — отметил Воронкин.

«Крымэнерго» также сообщило, что в Алуште произошло частичное аварийное отключение в электросети. В компании уточнили в 20:04 мск, что планируемое время восстановления электричества — три часа, однако к 23 часам свет так и не появился.

В Алуште без света остались почти 50 тыс. человек
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

В середине июля в Коктебеле, Судаке, Симферополе и Севастополе произошло несколько крупных пожаров. Из-за пожаров и аномальной жары крупные города полуострова, в том числе Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия и часть Севастополя, остались без света, наладить энергоснабжение местами не удавалось несколько дней.

В августе жители Алушты уже сталкивались с отключением электричества. 16 августа без света остался сам город, два села на южном берегу Крыма, села Станционное, Вязниково, Марьевка в Ленинском районе на востоке Керченского полуострова.

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Алушта Крым отключение электричества
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