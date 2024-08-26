Сестра экс-главы краснодарского управления МЧС опровергла снятие ареста
Срок домашнего ареста бывшего начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина продлили на полгода, его дело поступило в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, передают «РИА Новости» со ссылкой на сестру экс-чиновника Валентину.
По ее словам, с Волынкина «просто сняли браслет и сказали добираться в Краснодар своими силами». По его прибытии в город «правоохранители снова надели на него браслет».
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что Волынкина отпустили из-под домашнего ареста.
Бывший чиновник был задержан по коррупционному делу в сентябре 2023 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК).
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России.
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