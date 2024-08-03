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Генпрокуратура попросила арестовать имущество замглавы краснодарского МЧС

Генеральная прокуратура России подала иск с требованием изъять имущество заместителя главы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда

Иск от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина поступил 18 июля. Прокурор потребовал «обратить взыскание на имущество в доход государства».

Ответчиками выступают сам Симоненко и его родственники: жена, две дочери, зять и отец.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что у них обнаружили имущество, не подтвержденное легальными доходами. «Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», — добавил собеседник агентства.

Предварительное заседание об изъятии имущества назначили на 5 августа.

Позднее источники агентства в правоохранительных органах уточнили, что в ходе проверок на банковских счетах Симоненко и членов его семьи нашли 250 млн рублей, у них в собственности обнаружилось более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые помещения и офисы.

Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали на рабочем месте
Общество
Сергей&nbsp;Симоненко

Помимо этого, у Симоненко и его родных обнаружили более 20 автомобилей, в том числе машины премиум-класса: Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.

На все это имущество наложили арест в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии его в доход государства.

Симоненко стал заместителем начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю в октябре 2023 года, до этого он возглавлял отдел технического обеспечения главка. В июне—июле 2024-го временно исполнял обязанности главы регионального ГУ МЧС.

Симоненко задержали на рабочем месте 1 августа. Как сообщали источники в его окружении, он претендовал на пост главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Краснодарский край МЧС Симоненко иск в суд арест имущества Генпрокуратура
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