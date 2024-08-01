Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали на рабочем месте

На рабочем месте задержан полковник Сергей Симоненко, уголовным делом в отношении него занимается центральный аппарат СК, пишет ТАСС. Источник агентства не уточнил, что вменяют замначальника главка МЧС по Краснодарскому краю

Сергей Симоненко (Фото: МЧС России)

В Краснодаре задержали в собственном кабинете заместителя начальника Главного управления МЧС по региону полковника Сергея Симоненко, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении Симоненко возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается центральный аппарат СК. Собеседники агентства не объяснили, с чем это связано, но рассказали, что ранее чиновника проверяли на причастность к коррупции, покушению на убийство и поджогам.

Источник в окружении Симоненко сообщил, что он претендовал на пост главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Эта должность оставалась вакантной с сентября 2023 года, когда задержали генерал-майора внутренней службы Олега Волынкина по делу о коррупции (сейчас он находится под домашним арестом). Однако в середине июля прокуратура потребовала от МЧС уволить Симоненко по отрицательным мотивам, пишет ТАСС.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД региона.

Симоненко стал заместителем начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю в октябре 2023 года, до этого он возглавлял отдел технического обеспечения главка. В июне—июле 2024-го временно исполнял обязанности главы регионального ГУ МЧС.

Его увольняли со службы в октябре 2018 года в связи с достижением предельного возраста, отмечает агентство. Однако Симоненко оспорил это решение в суде и добился восстановления в должности.