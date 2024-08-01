Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали на рабочем месте
В Краснодаре задержали в собственном кабинете заместителя начальника Главного управления МЧС по региону полковника Сергея Симоненко, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении Симоненко возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается центральный аппарат СК. Собеседники агентства не объяснили, с чем это связано, но рассказали, что ранее чиновника проверяли на причастность к коррупции, покушению на убийство и поджогам.
Источник в окружении Симоненко сообщил, что он претендовал на пост главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Эта должность оставалась вакантной с сентября 2023 года, когда задержали генерал-майора внутренней службы Олега Волынкина по делу о коррупции (сейчас он находится под домашним арестом). Однако в середине июля прокуратура потребовала от МЧС уволить Симоненко по отрицательным мотивам, пишет ТАСС.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД региона.
Его увольняли со службы в октябре 2018 года в связи с достижением предельного возраста, отмечает агентство. Однако Симоненко оспорил это решение в суде и добился восстановления в должности.
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