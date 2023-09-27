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Начальника краснодарского управления МЧС задержали по коррупционному делу

Главу управления МЧС по Краснодарскому краю задержали по коррупционному делу
Начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина задержали по коррупционному делу, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости»
Олег Волынкин
Олег Волынкин (Фото: МЧС России)

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Олег Волынкин задержан по коррупционному делу, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Как пишет телеграм-канал «112», Волынкина задержали в гостинице в Сочи во время служебной командировки. По его данным, его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили РБК, что «краевое управление СКР не имеет отношения к данной новости».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по Краснодарскому краю.

Волынкин возглавляет краснодарское управление МЧС с 2020 года. До этого он занимал должности начальника управления МЧС по Камчатскому краю (2012–2016) и Хабаровскому краю (2017–2020). В 2016 году был первым заместителем главы Дальневосточного регионального центра МЧС России.

Глава краснодарского управления МВД награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На сайте управления МЧС региона сообщается, что в мае Волынкин принимал участие в ликвидации последствий возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района, а в июле участвовал в ликвидации последствий затопления населенных пунктов Туапсинского района.

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В начале декабря задержали, а позже арестовали по подозрению в получении взятки замначальника столичного управления МЧС, главного государственного инспектора Москвы по маломерным судам Сергея Зотова. Его обвиняют по ч. 2 ст. 290 УК (получении взятки должностным лицом), максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
МЧС задержание коррупция
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