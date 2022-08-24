МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве до 29 августа

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве до 29 августа будет аномально жаркая погода — с превышением нормы среднесуточной температуры на семь градусов, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков «Росгидромета», в период с 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 °С и более выше нормы», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали избегать перегревов на солнце, пить больше воды и носить головной убор. При нахождении у водоемов не стоит оставлять детей без присмотра и купаться в одиночку, добавили в МЧС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 24 августа говорил, что ситуация с жарой в столице будет оставаться сложной в ближайшие дни. «В среду, четверг прогнозируется 30–33 градуса. Это очень впечатляюще. Начиная с пятницы, жара совсем немного спадет, ожидается 26–29 градусов, а в воскресенье — вновь до 30 градусов», — сказал он.

Резких перемен в погоде не стоит ожидать и в начале следующей недели, отметил Вильфанд.