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Пандемия коронавируса ,  
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В Telegram федерального оперштаба академик предсказал вторую волну COVID

Федеральный оперштаб в своем Telegram-канале опубликовал беседу с академиком РАН Михаилом Пальцевым, заявившим, что России не избежать второй волны коронавируса осенью. Она будет еще сильнее первой, считает академик
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россияне смогут вернуться к обычной жизни без ограничений из-за вируса только к лету следующего года, а осенью страну ждет вторая, и самая сильная, волна COVID-19. Об этом заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев, его слова опубликовал в своем Telegram-канале федеральный оперативный штаб.

«Я уверен, что вторая волна будет», — сказал Пальцев.

Он пояснил, что исторически вирусные пандемии обычно протекали в три волны. Первая из них, по его словам, бывает «достаточно сильная», вторая — становится «еще сильнее», а уже третья ослабевает «за счет формирования коллективного иммунитета». В качестве примера он привел пандемию гриппа-испанки, охватившую мир в начале XX века.

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Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

«Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна», — уточнил академик. Он добавил, что к обычному образу жизни россияне, вероятно, смогут вернуться летом 2021 года.

Пальцев отметил, что согласен с мнением, согласно которому осенью у заразившихся людей заболевание может протекать тяжелее «как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет». Подтвердил он и то, что коронавирусом можно заразиться повторно.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович сообщила РБК, что осенью заболеваемость действительно может усилиться за счет сезонного ослабевания иммунитета у населения, однако усомнилась в корректности названия «вторая волна».

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«Я считаю, что второй волны, первой, третьей не бывает. Бывает просто циркуляция вируса в популяции, которая проявляется либо, сильнее, либо меньше в зависимости от иммунного статуса населения. <...> Осенью иммунитет ослабнет; может быть, увеличится частота встречаемости заболеваний, но это не вторая волна, а продолжение того же цикла работы вируса», — пояснила эксперт.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в июне говорил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России свидетельствует схожая ситуация в других странах.

«Она [вероятность всплеска заболеваний] достаточно большая, потому что мы видим ее воспроизведение в нескольких странах. Для меня даже здесь больше, чем Европа, являются показателем США, потому что у них очень большое количество случаев было, потом очень уверенный спад, [а теперь] <...> они сегодня вернулись к тому пику, который у них был», — отметил специалист.

Авторы: Анна Громова, Майя Бобенко
Теги: коронавирус, прогнозы, эксперты, новости
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