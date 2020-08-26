В Telegram федерального оперштаба академик предсказал вторую волну COVID

Федеральный оперштаб в своем Telegram-канале опубликовал беседу с академиком РАН Михаилом Пальцевым, заявившим, что России не избежать второй волны коронавируса осенью. Она будет еще сильнее первой, считает академик

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россияне смогут вернуться к обычной жизни без ограничений из-за вируса только к лету следующего года, а осенью страну ждет вторая, и самая сильная, волна COVID-19. Об этом заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев, его слова опубликовал в своем Telegram-канале федеральный оперативный штаб.

«Я уверен, что вторая волна будет», — сказал Пальцев.

Он пояснил, что исторически вирусные пандемии обычно протекали в три волны. Первая из них, по его словам, бывает «достаточно сильная», вторая — становится «еще сильнее», а уже третья ослабевает «за счет формирования коллективного иммунитета». В качестве примера он привел пандемию гриппа-испанки, охватившую мир в начале XX века.

«Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна», — уточнил академик. Он добавил, что к обычному образу жизни россияне, вероятно, смогут вернуться летом 2021 года.