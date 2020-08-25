В Петербурге приготовились к ужесточениям при второй волне COVID

Правительство Санкт-Петербурга разрабатывает план введения карантинных ограничений при второй волне коронавирусной инфекции. Об этом вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал в интервью изданию «Фонтанка».

«Локдауна желательно избежать», — сказал вице-губернатор. По его словам, власти города ожидают рекомендаций Роспотребнадзора, при каком значении распространения заболевания и наличия свободных коек вводить те или иные запреты.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию уже разрабатывает план объявления карантинных мер и просчитывает возможные экономические последствия.

«Вероятнее всего, в первую очередь будут запрещать то, что позже всего разрешили, — например, работу ТЦ и ресторанов. Будет ли план-график в этот раз публичным или снова останется документом для внутреннего пользования, пока не решено», — пишет издание.

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