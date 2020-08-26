В России за сутки выявили 4,6 тыс. заразившихся COVID-19
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 4 676 человек, сообщил оперативный штаб. У 26,8% из них заболевание протекает бессимптомно.
Новые случаи зарегистрировали во всех регионах страны. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 970,8 тыс. человек.
В Москве за день выявили 640 заболевших. За ней следуют Санкт-Петербург и Подмосковье — в них обнаружили еще 181 и 143 заразившихся соответственно.
Более 100 новых случаев также зарегистрировали в следующих регионах:
- Ростовская область — 130;
- Нижегородская область — 129;
- Свердловская область — 122;
- Ставропольский край — 114;
- Красноярский край — 114;
- Волгоградская область — 108.