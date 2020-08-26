В России за сутки выявили 4,6 тыс. заразившихся COVID-19

Более четверти новых пациентов не имеют симптомов заболевания. Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 970,8 тыс.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 4 676 человек, сообщил оперативный штаб. У 26,8% из них заболевание протекает бессимптомно.

Новые случаи зарегистрировали во всех регионах страны. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 970,8 тыс. человек.

В Москве за день выявили 640 заболевших. За ней следуют Санкт-Петербург и Подмосковье — в них обнаружили еще 181 и 143 заразившихся соответственно.

Более 100 новых случаев также зарегистрировали в следующих регионах: