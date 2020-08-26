В России за сутки выявили 4,6 тыс. заразившихся COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 74,51 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 12:57
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 88,06 (+0,16) Инвестиции, 25 авг, 12:57
Как сделать голый бетон приятным пространством для жизни РБК и Imperial Garden, 11:39 В Минобороны заявили об искоренении дедовщины и казарменного хулиганства Общество, 11:38 Где купить вещи, как у принцессы Дианы и принца Чарльза в «Короне» Стиль, 11:35 Месси решил уйти из «Барселоны». Что важно знать Спорт, 11:33 При пожаре в пятиэтажке на западе Москвы пострадали четыре человека Общество, 11:31 Нью-Йоркские высотки на Павелецкой: архитектурная доминанта с потенциалом Партнерский материал, 11:19 Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника» Общество, 11:18 Зеленский заявил о необходимости создания площадки для обсуждения Крыма Политика, 11:17 Во что вложить 100 тысяч рублей: 5 вариантов с криптовалютой Крипто, 11:15 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 11:04 Эксперты зафиксировали рост интереса россиян к кружкам робототехники Общество, 11:01 В Москве выявили 640 новых случаев заражения COVID-19 Общество, 10:55 Движение по улице Кубинка на западе Москвы перекрыли из-за пожара Общество, 10:55 Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 10:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки выявили 4,6 тыс. заразившихся COVID-19

Более четверти новых пациентов не имеют симптомов заболевания. Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 970,8 тыс.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 4 676 человек, сообщил оперативный штаб. У 26,8% из них заболевание протекает бессимптомно.

Новые случаи зарегистрировали во всех регионах страны. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 970,8 тыс. человек.

В Москве за день выявили 640 заболевших. За ней следуют Санкт-Петербург и Подмосковье — в них обнаружили еще 181 и 143 заразившихся соответственно.

Более 100 новых случаев также зарегистрировали в следующих регионах:

  • Ростовская область — 130;
  • Нижегородская область — 129;
  • Свердловская область — 122;
  • Ставропольский край — 114;
  • Красноярский край — 114;
  • Волгоградская область — 108.

В Петербурге приготовились к ужесточениям при второй волне COVID-19
Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

На этой неделе глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что вновь заразился коронавирусом. В первый раз COVID-19 у него обнаружили в мае — тогда Кара-оол вылечился за полторы недели. Но сейчас, по его словам, болезнь протекает иначе — появились сильные головные боли и боли в груди. Для дополнительного обследования главу региона отправили в Москву.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

После сообщений о болезни Кара-оола в Минздраве оценили, возможно ли заразиться коронавирусом во второй раз. По словам главного инфекциониста ведомства, профессора Сеченовского университета Владимира Чуланова, повторное заражение возможно, если у переболевшего человека слабый иммунитет: тогда в организме вырабатывается недостаточно антител. Однако такие случаи очень редки, отметил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
Материалы по теме
Вакцину от COVID-19 Центра Гамалеи зарегистрировали в форме порошка
Общество
Центру Гамалеи разрешили провести новые испытания вакцины от COVID-19
Общество
Путин поручил выделить средства больницам на расходы по борьбе с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter