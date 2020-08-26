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Эксперты зафиксировали рост интереса россиян к кружкам робототехники

Робототехника набирает популярность быстрее спортивных секций, говорится в исследовании 2ГИС. Но больше всего спрос за первые две недели августа вырос на музыкальные и художественные школы — на 73 и 70% соответственно
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Перед началом учебного года россияне стали чаще интересоваться детским дополнительным образованием, и оказалось, что робототехника набирает популярность быстрее спортивных секций. Об этом говорится в исследовании картографического сервиса 2ГИС, которое есть у РБК.

Эксперты сравнили количество обращений к организациям на картах в начале и середине августа в 15 городах с население более 1 млн человек. Для расчета брались организации в пяти сферах: музыкальные и художественные кружки, курсы робототехники, спортивные секции и школы актерского мастерства.

«Мы проанализировали полмиллиона запросов, связанных с поиском образовательных организаций — от курсов до школ», — сообщили РБК в 2ГИС.

Больше всего выросло число запросов о музыкальных и художественных школах. По сравнению с концом июля к середине августа их искали чаще на 73 и 70% соответственно, говорится в исследовании. По кружкам робототехники запросов стало больше на 68%, в то время как по спортивным секциям — лишь на 38%. Популярность театральных курсов выросла на 25%.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Однако суммарно по городам спортивные секции все же запрашивали больше, чем любые другие организации допобразования для детей. Робототехника по популярности находилась в прошлом году на пятом месте, а в этом году интерес к таким кружкам оказался даже больше, чем к театральным курсам, говорится в исследовании.

В рассматриваемых городах больше всего спрос увеличился на разные кружки. В Москве это оказались музыкальные школы (рост 78%), в Санкт-Петербурге — курсы робототехники (более 50%), а в Екатеринбурге резко выросло количество запросов по театральным курсам (117%). Городом, где больше всего увеличилась популярность спортивных секций, стал Красноярск — 107%.

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По оценке Wildberries, минимальный бюджет на сборы в школу в этом году составил 2505 руб. На эти деньги можно купить комплект школьной формы и обуви, ранец и набор канцтоваров. В то же время, по подсчетам Росстата, в среднем россияне тратят в разы больше. В 2019 году сборы первоклассника обошлись в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки. В набор вошли комплект вещей (форма, рюкзак и прочее), канцтоваров, учебных и дидактических материалов.

Авторы: Виктория Полякова, Надежда Федорова
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