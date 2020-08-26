Эксперты зафиксировали рост интереса россиян к кружкам робототехники

Робототехника набирает популярность быстрее спортивных секций, говорится в исследовании 2ГИС. Но больше всего спрос за первые две недели августа вырос на музыкальные и художественные школы — на 73 и 70% соответственно

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Перед началом учебного года россияне стали чаще интересоваться детским дополнительным образованием, и оказалось, что робототехника набирает популярность быстрее спортивных секций. Об этом говорится в исследовании картографического сервиса 2ГИС, которое есть у РБК.

Эксперты сравнили количество обращений к организациям на картах в начале и середине августа в 15 городах с население более 1 млн человек. Для расчета брались организации в пяти сферах: музыкальные и художественные кружки, курсы робототехники, спортивные секции и школы актерского мастерства.

«Мы проанализировали полмиллиона запросов, связанных с поиском образовательных организаций — от курсов до школ», — сообщили РБК в 2ГИС.

Больше всего выросло число запросов о музыкальных и художественных школах. По сравнению с концом июля к середине августа их искали чаще на 73 и 70% соответственно, говорится в исследовании. По кружкам робототехники запросов стало больше на 68%, в то время как по спортивным секциям — лишь на 38%. Популярность театральных курсов выросла на 25%.