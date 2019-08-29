Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника в школу

Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки. К такому выводу пришли в Росстате.

В рассчитанный специалистами набор первоклассника вошли комплект вещей (форма, рюкзак для книг и т.п.), канцелярских принадлежностей, учебных и дидактических материалов, которые потребуются мальчикам и девочкам в первом учебном году.

Дороже всего собрать мальчика обойдется родителям на Чукотке (24,8 тыс. руб.), Камчатке (24,3 тыс. руб.) и в Ненецком автономном округе (23 тыс. руб.). Больше всего придется потратить на сборы девочки на Камчатке (31,7 тыс. руб.), в Хабаровском крае (30,5 тыс. руб.) и на Чукотке (29,5 тыс. руб.). Самые дешевые сборы в Ингушетии (мальчика — 13,4 тыс. руб., девочки — 17,5 тыс. руб.), Омской области (13,9 тыс. руб. на мальчика, 17,5 тыс. руб. на девочку), на Алтае (13,9 тыс. руб. на мальчика, 15,9 тыс. руб. на девочку).

Впервые с 2016 года, отметили в Росстате, изменения стоимости набора первоклассника оказались ниже индекса потребительских цен. В июле 2019 года набор первоклассника подорожал по отношению к июлю 2018 года на 3,2% для мальчика и на 2% для девочки. Прирост же потребительских цен в России за этот период составил 4,6% в годовом выражении.