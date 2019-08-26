Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,13 +0,14 EUR Бирж. 73,53 +0,02 Brent 59,63 +1,45% USD Нал. 66,47 65,61 EUR Нал. 73,83 72,97 USD ЦБ 65,97 +0,37 EUR ЦБ 73,40 +0,77 EUR/USD 1,1120 -0,0015 BTC/USD Бирж. 10 359,00 +218,00 IMOEX 2 661,75 +0,04% RTSI 1 268,35 -0,01% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Детский мир ₽120 (+33,81%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+10,34%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+18,67%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+33,81%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+10,34%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+18,67%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 65,97 (+0,37) Quote, 12:39
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 73,4 (+0,77) Quote, 12:39
Россияне заняли два первых места в рейтинге лучших вратарей НХЛ Спорт, 13:54 Конец гегемонии доллара и проблемы Litecoin: главное из мира криптовалют Крипто, 13:47 Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале Общество, 13:40 Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения Общество, 13:36 Лавров назвал два условия проведения встречи в «нормандском формате» Политика, 13:34 Правозащитники пожаловались в ЕСПЧ на дело о восьми пропавших дагестанцах Общество, 13:20 Неосторожное поручительство: как теряют деньги аффилированные кредиторы Pro, 13:17 Mastercard и кинотеатр «Пионер» провели спецпоказ для детского хосписа Партнерский материал, 13:16 Росстат указал на более актуальные данные по дефициту мужчин в регионах Общество, 13:15 Лавров заявил об «уходе жизни вперед» от G8 Политика, 13:08 ЦИК Абхазии назначила дату второго тура выборов президента Политика, 13:01 ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале Экономика, 12:56 Путин освободил Яковенко от должности посла в Великобритании Политика, 12:51 Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020 Спорт, 12:33
Общество ,  
0 
Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения
На совещании с членами правительства и главой ЦБ президент заявил, что динамика роста экономики страны «удовлетворить не может», а ситуация с доходами населения «не может не вызывать беспокойство»

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойств», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились в годовом исчислении на 0,2%, а по итогам первого полугодия — на 1,3%.

Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение

Обращаясь к присутствовавшим на совещании главам Минфина, Минэкономразвития и ЦБ, Путин сказал, что динамика роста ВВП страны «удовлетворить не может».

«Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — указал президент.

ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата. За первое полугодие российская экономика выросла на 0,7%, сообщили в статистическом ведомстве. Позднее Минэконморазвития сообщило, что в июле рост валового внутреннего продукта ускорился до 1,7% в годовом выражении (с 0,8% в июне). По итогам семи месяцев 2019 года ведомство оценило рост ВВП на уровне 0,9%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: доходы населения
Материалы по теме
Путин обратил внимание ЦБ на закредитованность населения
Политика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter